Vediamo insieme che cosa ci attende per la puntata di oggi della nostra amata soap opera che arriva dalla Spagna.

Anche oggi, 22 agosto, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento con Sei Sorelle, ovvero la soap che ha rubato il cuore sia dei telespettatori in Italia che in Spagna per via della sua storia incredibile.

Ci troviamo infatti, agli inizi del 1900 dove la posizione delle donne non era la stessa di oggi, ovviamente, e queste ragazze devono mandare avanti l’azienda di famiglia, con mille sotterfugi e bugie, dopo la morte del padre.

Sei Sorelle anticipazioni : Adela è in seria difficoltà

Iniziamo dicendo che in questo momento Francisca è stata tradita, perchè ha dovuto lasciare il suo impegno canoro all’Ambigù per via di un problema alla voce, ma al suo posto è stata messa subito un’altra cantante.

Per la Silva è una bruttissima notizia ed un colpo al cuore, anche perchè ha paura che il suo posto venga sostituito per sempre, non avendo più possibilità di rientrare, ecco quindi che chiede consiglio al suo amico Don Luis.

L’uomo ha l’idea di andare a vedere lo spettacolo insieme per capire quali sono le doti di questa nuova cantante, ma il maestro di musica vorrà solamente questo? E quali sono le sue intenzioni?

Per quanto riguarda Adela, ha iniziato il viaggio verso la bellissima Venezia, ma Mauro l’ha avvisata che non riesce ad arrivare da lei per problemi legati al suo lavoro, per la donna questa sarà una brutta notizia e rimarrà molto delusa.

Ma ben presto tutto passa perchè lui confessa di essersi innamorato di lei e di voler fare sul serio, ma come reagirà la donna? Cede al suo corteggiamento oppure prova ancora dei sentimenti per German?

Arriviamo a Rodolfo, che vuole assolutamente sposare e riconquistare la bella Blanca, ma lei non vuole sentire ragioni, ne da lui ne tantomeno dalla mamma Dolores.

Blanca continua a dire di no a tutti gli inviti che riceve e non vuole parlare con lui, ma alla fine forse qualcosa cambia? Molto presto potremmo rimanere senza parole per quello che succederà!