Regina Elisabetta: incredibile, lo fa ogni giorno!

La Regina Elisabetta compie un gesto che fa da quando era ancora piccolina. Scopriamo insieme cosa fa sempre la nonna del Principe William.

La Regina Elisabetta è la Sovrana più longeva al mondo. Era il 1952 quando fu incoronata all’età di 25 anni, dopo la scomparsa del padre, Re Giorgio VI, a causa di un tumore.

E questo fu possibile, dato che il fratello di Giorgio VI, Edoardo, abdicò, per poter così sposare Wallis Simpson, una donna americana divorziata.

Non tutti sanno, forse, che la nonna del futuro erede al trono, il Principe William, compie un gesto che fa da quando era ancora molto piccola.

La regina del Regno Unito, infatti, quando è ora del tè, mangia sempre un sandwich alla marmellata che è anche conosciuto come il jam penny.

Regina Elisabetta: ecco cosa si mangia

Il motivo di questo nome è perché il sandwich ha le dimensioni proprio di un penny. La marmellata che predilige, invece, è quella di fragola, che viene preparata appositamente nel castello di Balmoral.

Questa è diventata ormai una consuetudine della Regina, iniziata quando aveva solamente 5 anni. Un’ex cuoca di Buckingham Palace ha rivelato quindi questa sua abitudine, ma anche detto cosa non mangia la Sovrana.

Ecco di quali cibi si tratta: riso, patate, pasta, aglio, cipolla, scalogno, carne cruda, frutti di mare, foie gras di oca o di anatra.

La Sovrana a 96 anni mangia ancora in modo equilibrato e preferisce gustare gli stessi piatti in piccole quantità.

Ma volete sapere cosa mangia la Regina Elisabetta? Lei preferisce comunque i piatti a chilometri zero. Inizia la sua giornata con una tazza di tè, senza zucchero o latte, insieme con due biscotti.

Per il pasto principale, invece, la Regina punta su carne, verdure e pesce. In particolar modo quello che ama di più è la sogliola di Dover, accompagnato da un contorno o di spinaci o di zucchine.

Non mangia molti dolci, ma non riesce a dire di no ad una fetta di torta al cioccolato che resta sempre la sua preferita.

Mentre a cena, la Sovrana del Regno Unito, preferisce mangiare la carne ben cotta, come il manzo o l’agnello e se invece ha voglia di pesce, la Regina preferisce il salmone.