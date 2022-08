Scopriamo insieme quali sono i segni che possono ritornare con una loro ex fiamma o passione lontana, magari ci siamo anche noi!

Come vi diciamo sempre leggere l’oroscopo è divertente ma poter scoprire alcune caratteristiche che riguardano i vari segni lo è ancora di più, oggi però vogliamo stupirvi ed indicarvi quali segni potrebbero avere un ritorno d’amore.

Come vi diciamo sempre, però, fate molta attenzione, perchè non ci sono basi scientifiche ma è solamente un modo per rilassare la mente e staccare da tutto quello che ci accade nella vita, quindi iniziamo con il primo.

Tornerai con il tuo ex se fai parte di questi segni

Iniziamo con il primo segno, ovvero quello del Toro che sta avendo momenti molto particolari nella sua vita, tra alti e qualche basso, oltre ad una fine amorosa per motivi alquanto banali, o meglio per delle incomprensioni.

Come sappiamo il tempo cancella tutto e migliora le cose, ma anche il riflettere sul proprio comportamento è di grande aiuto, e proprio quella persona che abbiamo allontanato potrebbe essere quella perfetta per noi.

Quindi, all’orizzonte c’è la possibilità di incontrarla nuovamente, non mettetevi dei paletti troppo stretti e cercate di vivere tutto al massimo, potrebbe essere l’occasione della vostra vita per iniziare una vera storia d’amore, poche volte abbiamo la possibilità di vedere quel famoso treno ripassare.

Il prossimo segno è quello dello Scorpione, che ha problemi nel superare la fine di una storia perchè molto spesso è orgoglioso e qualche volta anche un po’ vendicativo, ma solamente quando soffre.

Questa volta, però, ha fatto finire una storia importante e si è molto pentito di quello che ha fatto ecco perchè sta pensando da un po’ di tempo di togliere il suo orgoglio di mezzo e ricontattarla per spiegarsi e chiedere o meglio, provare insieme nuovamente tutto da capo, come se non fosse mai successo nulla, potrebbe essere la volta giusta, impegnatevi!

Ultimo segno di oggi è quello della Vergine, che è sempre molto dedito all’amore e non gli piace quando gli vengono nascoste le cose, di recente ha ripensato al suo ex ed è sempre uscito un sorrisino.

I momenti trascorsi con lui, o lei, sono stati molto belli ed impegnativi ecco perchè ha voglia di sentirlo nuovamente e magari di sistemare quello che non andava tra di loro in precedenza, questo potrebbe essere il momento perfetto.

E voi siete uno di questi segni che vi abbiamo appena indicato che potrebbero avere un ritorno di fiamma con un proprio ex partner? Continuate a seguirci per passare del tempo con noi e divertirvi!