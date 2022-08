Scopriamo insieme che cosa succederà nella nuovissima puntata di oggi per la nostra super amata soap opera che arriva dalla Spagna.

Anche oggi, 19 agosto, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento con Sei Sorelle, ovvero il programma che iniziato in estate ha avuto un successo incredibile, anche nel suo paese d’origine.

Come sappiamo viene narrata la storia di una famiglia, dove il padre viene a mancare e le sei sorelle si trovano a gestire la fabbrica di famiglia, ma non possono farlo sapere a nessuno perchè siamo nei primi del 1900 e le donne non potevano avere certi ruoli.

Sei sorelle anticipazioni: Francisca viene tradita

Iniziamo dicendo che Diana e Salvador sembra possano iniziare a cantare vittoria perchè il loro viaggio sta riscuotendo i suoi frutti, stringendo un’accordo con le terme ed è tutto grazie a lei, Donna Rosalia.

La bella governante di casa convincerò il Signor Trillo ad accettare la proposta fatta dalla Tessuti Silva, ed in questo modo Diana avrà un grandissimo successo del tutto inaspettato, ecco che l’azienda di famiglia continua a riscuotere successo.

Don Ricardo non è assolutamente felice di questa notizia perchè spera sempre che qualcosa vado storto, per poter intervenire direttamente lui e mettere mani sulla tanto bramata azienda di famiglia.

Tra i due, ovvero Diana e Salvador è scoppiato finalmente l’amore ed il viaggio è stato un modo per passare del tempo insieme, e si lasciando andare alla passione che li travolgerà del tutto.

Ma quando tornano a casa c’è una brutta notizia, ovvero Elisa ha detto tutto a Don Ricardo ed adesso si rischia di scatenare un vero e proprio scandalo, lo zio però utilizzerà questa informazione a suo vantaggio?

Arriviamo a Francisca che è malata, ha avuto problemi alle corde vocali ed ha dovuto lasciare il palco proprio nel massimo momento della sua esibizione, ecco che pensa sia giusto prendersi una pausa.

Purtroppo, però a breve farà una scoperta che la lascerà senza parole, ovvero arriva al locale dove si esibisce, l’Ambigù, ma vede che al suo posto c’è un’altra cantante che si sta esibendo.

Per lei sarà un colpo durissimo, Gabriel ed i suoi genitori l’hanno già sostituita con un’altra cantante? E cosa succederà adesso? Non ci resta che vedere le prossime puntate, sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16 circa su Rai1.