Vediamo insieme che cosa succederà nel nuovo appuntamento con la soap opera Turca che tanto amiamo anche se iniziata da poco.

Anche oggi, 18 agosto, abbiamo modo di vedere una nuova puntata di Terra amara, ovvero il programma che è iniziato in estate e tanto amiamo anche per via della storia che tratta, ovvero l’amore impossibile tra due ragazzi.

Come sappiamo tra di loro sembra mettersi contro il destino, ma anche tutto quello che fanno nelle loro vite, sperando nel meglio, ma poi così non è, quindi cerchiamo di capire cosa succede a Demir.

Terra amara anticipazioni: Demir esulta e qualcosa cambia

Iniziamo dicendo che Zuleyha ha dato appuntamento, ovviamente in gran segreto a Yilmaz per vedersi, ma al suo posto è arrivato Demir, che era stato avvisato da Gaffur e per questo voleva sorprendere il suo rivale in amore.

La ragazza, non sapendo nulla è stata rinchiusa nella sua camera da letto su richiesta del marito, perchè lo ha tradito fissando di nascosto questo appuntamento, ma qualcosa di particolare è successo.

E’ stato esploso un colpo di pistola verso il nemico in amore, ma questo a colpito Hunkar che ha dovuto subire un delicato intervento chirurgico, la donna però fortunatamente sa bene.

Dal suo letto riesce a stringere la mano a Demir, ed in questo modo lui capisce che è cosciente e che sta bene, ed il figlio finalmente può tirare un sospiro di sollievo, ma l’ex meccanico è ancora vivo, ormai è un punto fisso per lui.

L’Akkaya è con Fekeli che lo sta accudendo e medicando, al quale confessa anche se il piano sia stato realizzato proprio con il suo aiuto, mentre il saggio Fekeli cerca di farlo ragionare e tranquillizzare.

Ma anche il nemico numero uno di Yilmaz pensa che lui si morto, non è possibile che sia ancora vivo, ma quando lo vede, ovviamente capisce che sta sbagliando, decide quindi di reagire e si scatena contro l’Akkaya.

L’uomo, completamente disarmato, utilizza solamente le parole per cercare un modo per difendersi, il giovane cerca infatti di fargli capire che Demir ha mentito, non è il fratellastro di Zuleyha ad abusare di lei ma il suo promesso sposo.

Non ci resta che attendere le prossime puntate per capire come si svolgeranno le varie storie sempre in onda alle 14.45 circa su Canale 5.