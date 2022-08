Vediamo insieme che cosa ci attende per quanto riguarda il nuovo appuntamento con la nostra amata soap opera estiva.

Anche oggi, 18 agosto, abbiamo modo di vedere una nuova puntata di Sei Sorelle, ovvero la soap che tanto ci piace e che è iniziata in un momento particolare, in piena estate e grazie alla sua incredibile storia è super amata.

Come sappiamo parla di una famiglia, dove il padre è venuto a mancare all’improvviso, le figlie cercano di portare avanti l’azienda di famiglia senza far capire a nessuno quello che è accaduto.

Sei Sorelle anticipazioni shock: Francisca sta male

Iniziamo dicendo che Celia ha lasciato la fabbrica per stare lontano da Petra e questa decisione particolare è l’unica per reprimere i sentimenti che ha verso l’altra ragazza e che non può continuate ad avere.

Celia, però decide di aiutare la sua amica nell’organizzazione del suo matrimonio con Miguel, la Silva riuscirà a dimenticare il suo amore per la giovane operaia, oppure è solamente un’illusione?

Per quanto riguarda Francisca, invece, sembra che i problemi siano appena iniziati, perchè capisce di avere qualcosa alle corde vocali e per questo momento deve fermare la sua esibizione all’Ambigù.

Deve stare ferma per alcuni giorni, ma per lei è stato un bruttissimo momento dover lasciare le scene nel momento principale della sua esibizione, anche perchè qualcuno potrà prendere il suo posto.

Arriviamo a Rodolfo che sta cercando di conquistare nuovamente Blanca anche se lei non ha nessuna intenzione di concedere una nuova possibilità all’uomo che l’ha tradita senza problemi.

Ma quando scopre che il suo ex fidanzato ha dato dei soldi a Mauro e che Loygorri ha chiesto aiuto ad Adela per farsi perdonare, andrà su tutte le furie proprio con l’amata sorella, la giovane doveva impedire l’accordo tra di loro.

Cosa succederà adesso? Non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16 circa su Rai1 per capire insieme lo svilupparsi delle varie storie che tanto ci affascinano e ci piacciono.