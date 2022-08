Filippa Lagerback tristissima per la figlia: doveva accadere

La notizia ha reso tristissima Filippa Lagerback di Che Tempo Che Fa. Ora la presentatrice è quasi in lacrime per sua figlia

Non sempre tutto va come vorremmo andare e secondo i piani che abbiamo realizzato per il nostro futuro. Lo sa bene Filippa Lagerback, una dei volti principali e storici di Che Tempo Che Fa che, da alcuni giorni è alle prese con un grande dispiacere che l’ha resa tristissima.

Ci sono delle importanti novità, infatti, nella famiglia di Daniele Bossari e Filippa Lagerback. I due, infatti, sono particolarmente tristi per via di loro figlia e della sua assenza. Dopo momenti di riflessione e confronto con i suoi genitori, la ragazza ha infatti preso la decisione di andare a convivere con il suo fidanzato Riccardo.

Chi ha figli può capire la tristezza che in questi giorni aleggia in casa Lagerback-Bossari. Filippa, in particolare, ha affermato di essere molto triste per via della decisione di sua figlia di lasciare casa e andare a vivere con il suo fidanzato Riccardo.

“Quanti pianti mi sono fatta – ha raccontato la velina di Che Tempo Che Fa, intervistata dal settimanale Confidenze – nonostante l’abbia sempre spinta verso l’indipendenza”. La donna ha spiegato che, nonostante la distanza il loro rapporto ha subito dei cambiamenti, ma nonostante tutto risulta essere “ancora più bello e profondo”.

Stella Bossari, questo il nome della figlia, ha infatti dimostrato di essere largamente indipendente, oltre che molto forte, gentile e premurosa. A detta della madre, infatti, dimostra grande maturità, oltre ad essere bellissima e con un sorriso che dimostra grande solarità.

Sarà proprio per questo che la bella Filippa non deve aver accolto con gande gioia, almeno in un primo momento, la decisione della ragazza di trasferirsi lontano da casa. D’altronde, il rapporto madre-figlia è sempre particolarmente speciale.

Intanto, il matrimonio tra Filippa Lagerback e Daniele Bossari sembra stia andando nel migliore modo possibile. Dopo il loro matrimonio, suggellato nel 2018, i due sono più innamorati che mai e hanno costruito una famiglia solida e meravigliosa. Una famiglia che, nonostante la decisione della figlia dei due, resterà comunque unita e piena di amore.