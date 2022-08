Vediamo insieme cosa ci attende per quanto riguarda il nuovo appuntamento con la soap opera che tanto amiamo e che è iniziata con l’estate.

Anche oggi, 17 agosto, abbiamo modo di vedere una nuova puntata di Sei Sorelle, ovvero la soap opera che ci ha catturato dal primo momento che l’abbiamo vista, grazie alla sua incredibile storia.

Narra le vicende di una famiglia che ha ben 6 sorelle dove il padre gestisce la fabbrica di tessuti di famiglia, ma l’uomo all’improvviso perde la vita e le ragazze devono far finta che non sia successo nulla.

Sei Sorelle anticipazioni: Rodolfo è senza parole

Iniziamo dicendo che Blanca è venuta a sapere che Rodolfo la tradiva e per questo motivo si è arrabbiata ed ha deciso di allontanarsi da lui, minacciando anche di rovinargli la sua reputazione.

Ma il Loygorri pentito assolutamente per quello che ha fatto sta cercando di riconquistare il suo cuore ed avere anche il suo perdono, ma non sembra assolutamente una cosa molto facile, anzi.

Blanca decide di rifiutarsi e non vuole dare nessuna seconda opportunità ecco perchè Rodolfo quindi decide di andare da Adela e chiedere a lui se riesce a convincere la sorella a cambiare idea, ma ci riuscirà?

Rodolfo sta rischiando di mettersi nei guai perchè mentre cerca di riconquistare il cuore di Balnca, prende anche degli accordi economici con Mauro che gli presterà una grossa somma di denaro per la costruzione del canale di Panama.

Ma il suo prestito sarà ricompensato oppure è tutto un trucco? Passiamo a Diana e Salvador che sono partiti per un viaggio d’affari e stanno cercando di trovare un accordo con le terme, ma è scoppiato l’amore dove nessuno lo sa.

Per evitare che ci sono numerosi voci su di loro è partita anche Donna Rosalia, ma il loro segreto non sembra assolutamente al sicuro, Elisa quindi tradirà veramente Diana dicendo a Don Ricardo che la sorella e l’uomo sono fidanzati ma come la prenderà lo zio?

Non ci resta che attendere una nuova puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16 su Rai1 per capire come si svolgeranno tutte le storie che ci sono al momento in corso nella nostra amata soap opera.