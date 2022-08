Sabrina Salerno: tutto in primo piano, diventa un sogno per tutti

È certamente una delle showgirl italiane più amate in assoluto. Ecco come si è mostrata Sabrina Salerno: diventa un sogno per tutti

Sabrina Salerno è l’icona delle showgirl della televisione italiana. Vera e propria star già verso la fine degli ’80, la splendida Sabrina riesce ancora a far parlare di sé, soprattutto grazie alla sua immagine che è stata capace di costruirsi negli anni: una delle padrone di casa del mondo dello spettacolo nostrano.

È proprio per questo che, con una frequenza che lascia tutti sbalorditi, riesce a far notizia e a conquistare le prime pagine delle riviste di gossip e spettacolo. Anche questa volta, infatti, Sabrina Salerno si è mostrata in tutta la sua bellezza e ammirevole energia. Ecco il video che la bellissima showgirl ha pubblicato sui social.

Ecco il video in primo piano che ha pubblicato Sabrina Salerno

Sabrina Salerno è più in forma che mai. Dopo la sua partecipazione a Sanremo, che l’ha riportata alla ribalta dopo anni e anni di incredibile successo, la splendida donna è stata capace di riconquistare i cuori degli italiani che, in realtà, non l’avevano mai dimenticata.

Una seconda giovinezza che lei dichiara sempre di amare: “Oggi mi piaccio molto di più rispetto a quell’epoca”, ha dichiarato la Salerno parlando del boom avuto negli anni ‘80/90. La showgirl più amata e apprezzata dagli italiani oggi ha 54 anni, ma sembra averne solo 30.

A dimostrarlo è la sua energia, voglia di esserci e di divertire grazie alle sue incredibile performance. Inoltre, la Salerno è riuscita a conservare una bellezza intatta da fare invidia a tutte le donne dello spettacolo più giovani. Una bellezza che non teme di sfoggiare nemmeno sul suo profilo Instagram ufficiale che, ovviamente, è tra i più seguiti in Italia.

Proprio negli ultimi giorni, la Salerno ha pubblicato un video pieno di energia e movimenti, che mettono in risalto la sua energia e bellezza. Nel video, la splendida showgirl si trova in un backstage e, nei vari frame delle immagini, si mostra seduta su alcune sedie, mentre indossa un giubbotto di pelle nero con una scollatura che lascia senza fiato.

Il video ha attirato migliaia di commenti da parte di utenti che fanno i complimenti alla donna. La Salerno, infatti, dimostra ancora una volta di avere una marcia in più che le ha sempre permesso di stare un passo davanti a tutti all’interno del mondo dello spettacolo.