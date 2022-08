Forum: sai quanto guadagnano gli attori delle cause? Conviene andarci!

Sapevi che non tutte le cause trasmesse su Forum sono reali? Molti, infatti sono attori professionisti: ecco quanto guadagnano dopo una puntata

Non è affatto raro assistere ad un video pubblicato sui social, dove si possono vedere dialoghi e conversazioni fatte durante un’audizione di Forum, su Rete 4. Spesso, infatti, sembra che le persone protagoniste delle cause affrontate facciano finta e siano solo attori.

In effetti, molto spesso, è davvero così e i telespettatori devono sapere che nella maggior parte dei casi si tratta di personaggi che percepiscono una ricompensa in denaro per recitare la propria parte. Ma quali sono i compensi stabiliti? Ecco quanto guadagnano gli attori di Forum.

Ecco quanto guadagnano gli attori di Forum

Forum è uno dei programmi storici di Rete 4, trasmesso già dagli anni ’80. Si tratta di una delle trasmissioni più amate e apprezzate dai telespettatori, proprio perché cerca di riportare episodi assimilabili alla vita quotidiana delle persone. Il format del programma consiste nel mostrare ai telespettatori un verosimile processo giudiziario, con tanto di corte, imputati e giudice.

Gli episodi, spesso caratterizzati da scene esasperate da parte dei loro interpreti sono spesso e volentieri realizzate ad arte. Sì, perché i protagonisti di Forum non sono altro che attori ingaggiati per recitare una parte, anche se, nella maggior parte dei casi, si tratta di procedimenti giudiziari realmente accaduti, così come la sentenza emessa.

Le indiscrezioni e le curiosità sono state confermate dalla stessa, storica, conduttrice: Barbara Palombelli. La presentatrice ha infatti parlato della questione degli attori e del fatto che la maggior parte delle puntate sono ispirate a processi realmente avvenuti nelle vere aule di tribunale italiane.

Ma quanto guadagnano gli attori di Forum? Dopo la conferma del fatto che gli imputati di forum sono attori, molti telespettatori e curiosi sono attirati dalla stessa curiosità su quanto percepiscano i protagonisti dello show. Essendo tutto finto e recitando una parte, i personaggi, infatti, ricevono un compenso. Ma a quanto ammonta?

Secondo le indiscrezioni, gli attori di forum vengono retribuiti mediante i gettoni di presenza. Non essendo attori professionisti, infatti, non si parla di importi da capogiro. Tuttavia, alcuni di loro riescono ad ottenere numerose parti in molteplici puntate. Uno degli attori di Forum rimasto anonimo ha infatti dichiarato di essere riuscito a guadagnare fino a 500 euro a puntata.