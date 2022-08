Vediamo meglio che cosa ci attende per oggi con il nuovo appuntamento della soap opera che arriva dalla Turchia.

Oggi, 16 agosto, abbiamo modo di vedere una nuova puntata di Terra Amara, il programma che da questa estate tiene incollati al piccolo schermo moltissimi telespettatori ogni giorno e che ieri non è andato in onda.

Come sappiamo narra la bellissima storia d’amore tra due ragazzi che sono stati allontanati dalle mille vicende della vita e non solo, quindi cerchiamo di capire meglio cosa succederà in questa puntata.

Terra amara anticipazioni: Yilmaz è tormentato

Iniziamo dicendo che Yilmaz ha tantissimi sensi di colpa perchè ha, in modo totalmente non volontario, investito un pastorello quando stata percorrendo il tragitto della tenuta, che si chiama Mistik.

Fortunatamente il giovane è gravemente ferito ma non è morto, solamente lui al momento non si da pace, e nel mentre Fekeli cerca di consolarlo e allo stesso tempo lo riprende, perchè deve stare molto attento adesso che è diventato una persona impostante a Cukurova e tutti guardano quello che fa.

Per quanto riguarda Gaffur cerca di impegnarsi ancora e di rendere fiero Demir, il primo ha anche scoperto che adesso lo Yilmaz è diventato un importante imprenditore nel mondo del tessile.

Da quando ha questo incarico cerca di fare l’impossibile affinchè i braccianti possano avere una qualità di vita migliore ed è diventato praticamente il loro paladino, ma il marito di Saniye non è assolutamente d’accordo.

Si arrabbia con tutti i braccianti e li riprende perchè sono ingrati nei suoi confronti, il loro benefattore è sempre stato Yaman e non quindi l’ex fidanzato di Zuleyha, nel mentre lo Yilmaz va velocemente verso Gulten.

Appena lo vede, la giovane è felicissima pensando che sia andato da lei perchè le mancava, ma il cuore di Gulten va in mille pezzi quando l’Akkaya gli chiede di mettersi in contatto con l’ex meccanico.

Anche l’Altun chiede all’amica di portare una lettera da consegnare al suo ex promesso sposo che ama da sempre, ma Gaffur la trova prima che arrivi a destinazione e lo dice immediatamente al suo signore.

Non ci resta che attendere le prossime puntate, sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 circa su Canale 5.