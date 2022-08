Vediamo insieme che cosa succede nel nuovo appuntamento con la nostra amatissima soap opera del cuore iniziata in estate.

Anche oggi, 16 agosto, abbiamo modo di vedere una nuova puntata di Sei Sorelle, ovvero la soap che sta facendo innamorare nel corso dei giorni estivi il pubblico a casa e che riesce sempre a stupire.

Come sappiamo parla di una famiglia con sei sorelle che sta cercando di mandare avanti la fabbrica di famiglia dopo la prematura morte del padre e soprattutto non devono far scoprire a nessuno quello che è accaduto.

Sei sorelle anticipazioni: Celia e la difficile decisione

Iniziamo dicendo che in questo momento Francisca ha una grandissima paura per via di una possibile sfida a duello, perchè Don Luis l’ha voluta contro un cliente dell’Ambigù anche se lei era contraria.

La Silva aspetta con grande ansia il risultato di questo duello ma sembrano arrivare con un ritardo un po’ preoccupante, anche se Don Luis ha vinto lei non riesce a calmarsi assolutamente, anzi si arrabbierà moltissimo con lui.

Celia, nel mentre, ha confessato tutto alla sorella, ovvero a Petra che l’ama, per cercare un po’ di conforto in questo momento difficilissimo, anche se capisce la natura dei suoi sentimenti dovrà fare una scelta difficile ma obbligata.

La giovane infatti lascerò il suo lavoro in fabbrica per cercare di stare lontano dall’operaia e cercare di dimenticarla, ma questa decisione lascerà senza parole le altre sorelle, per quanto riguarda la fabbrica, poi hanno iniziato a produrre anche nuove stampe.

Questa avventura costringe Diana e Salvador ha rivedere i loro conti ed impegnarsi a fare la pubblicità, e per questo motivo saranno costretti a fare un viaggio insieme, ma per non creare problemi, con loro ci dovrà essere Donna Rosaria.

A lei spetterà il compito di vigilare che tutto vada nel migliore dei modi e che nessuno metta in dubbio l’onore ed il nome delle sorelle Silva, ma accadrà effettivamente? Non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16 su Rai1.