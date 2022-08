Scopriamo insieme in anteprima qualcosa che potremmo vedere nella nuova stagione, tanto attesa, della nostra soap opera del cuore.

Come sappiamo a settembre inizierà la nuova stagione del Paradiso delle signore che tutti noi attendiamo con grande trepidazione perchè ricchissima di colpi di scena, come stiamo capendo dalle varie voci che circolano sul web.

Ma oggi vi vogliamo parlare di un protagonista particolare, ovvero Vittorio, che sembra avrà un’evoluzione incredibile, ma andiamo con ordine e scopriamo insieme che cosa potremmo vedere nelle nuove puntate che ci attendono.

Il paradiso delle signore: succederà a Vittorio, incredibile!

Come prima cosa vi diciamo che Vittorio Conti avrà un nuovissimo amore, nel corso delle varie serie ci sono state varie donne che hanno fatto parte del suo cammino, prima la moglie Marta, che è partita per l’America, poi Beatrice che ha preferito Dante.

Ma nelle ultime interviste, Alessandro Tersigni si è fatto sfuggire qualche piccolo dettaglio, forse di troppo, perchè Vittorio avrà un nuovo amore ed ha anche rivelato per chi batterà il suo cuore.

Gli indizi e le varie voci sul web fanno pensare che sia la nuova arrivata nella soap, opvvero Matilde Frigerio di Sant’Erasmo, ha infatti detto che ci saranno 3 nuove entrate e che una sarà speciale.

Ma anche l’attrice che da il volto ad Adelaide, ovvero Vanessa Gravina, ha rivelato che che il suo rapporto con il socio non sarà perfetto proprio per l’arrivo della sua alleata, Matilde, che potrebbe avere un rapporto pericoloso con il Conti.

Anche lo stesso attore ha dichiarato:

“L’amore è nell’aria poi bisogna vedere se va via o rimane”

Ma oltre all’amore sembra che ci sarà anche un evoluzione nel suo rapporto con Adelaide, ma su questo, al momento non ci sono anticipazioni per questa settimana stagione tanto attesa da tutti.

Molto probabilmente, Adelaide vorrà riconquistare l’amore del suo Vittorio, ma non è assolutamente detto che lui sia ancora interessato, anzi, tutto potrebbe cambiare si in bene che in male.

Per il momento possiamo attendere il 12 settembre con ansia per vedere questa super attesa ed interessante nuova stagione dell’amato Paradiso delle Signore, che fa rimanere fermi, davanti al piccolo schermo, moltissimi telespettatori.