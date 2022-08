Come sapete ci piace far lavorare la vostra mente anche in estate e con questo rompicapo ci siamo riusciti in pieno.

E’ sempre divertente trovare un qualcosa da fare che ci impegna la mente senza troppe pretese, come nella fotografia che vi abbiamo appena mostrato dove dobbiamo rispondere ad una domanda abbastanza semplice.

Infatti dobbiamo indicare in quale dei bicchieri che vengono mostrati c’è un quantitativo maggiore di acqua, anche se ognuno al suo interno ha un elemento diverso, per forma o grandezza.

Dove c’è più acqua? Impossibile risolvere, prova

In questo caso, però siamo molto buoni e non ci sono limiti di tempo per rispondere quindi avete tutto il tempo che volete e potete sfidarvi con amici e parenti per trovare la soluzione corretta.

Noi come sempre, nel corso del nostro articolo vi riveliamo la risposta corretta anche se ad uno sguardo veloce sembrano tutti allo stesso livello di acqua non credete? Ma quando togliamo i vari oggetti sarà sempre così?

Pensate con calma, senza alcuna fretta e fate anche degli appunti, se volete per cercare di capire quale contenitore ha al suo interno un numero maggiore di acqua, non tutti sono capaci si pensare in questo modo.

Non abbiate nessun problema se non riuscite o non immaginate quale contiene un quantitativo maggiore, noi a breve vi sveliamo il ragionamento, voi avete qualche idea? proviamo.

Niente da fare? Dai arriviamo noi con la soluzione e vi sveliamo che il bicchiere con il quantitativo maggiori di acqua è quello con la molletta perchè se seguiamo le leggi della fisica, quando mettiamo dentro l’acqua un oggetto, la sua massa ed il suo peso fanno muovere, per così dire, il liquido abbassandone il livello.

Ma la nostra molletta ha un peso veramente minimo rispetto agli altri oggetti, ecco perchè quando la inseriamo nel bicchiere il livello dell’acqua non si sposta di così tanto, mentre, se vedete tutti gli altri, sono sicuramente più pesanti ed alterano il tutto con il loro peso, facendo salire l’acqua nel nostro bicchiere.

Avete capito la soluzione al nostro rompicapo? Effettivamente era abbastanza difficile da pensare ma se conoscevamo questa regala no, però è giusto anche cimentarsi in qualcosa di nuovo e divertente, anche se complicato per far lavorare la nostra mente ed essere sempre più veloce nel risolvere le varie problematiche che ci sono nella vita di tutti i giorni.

Continuate a seguirci per passare del tempo con noi e divertirvi con dei giochi che sembrano molto semplici ma che spesso nascondono varie insidie!