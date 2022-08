Tutti sbagliano la forma: impossibile che tu trovi quella corretta

Ecco un nuovo test particolarmente difficile che ti metterà in seria difficoltà. Pensi di riuscire a trovare la forma corretta? Provaci

Anche oggi vogliamo mostrarti un test divertentissimo che metterà alla prova le tue abilità. Se segui costantemente il nostro sito, saprai che esiste un’apposita sezione dove pubblichiamo quiz, test, rompicapo, e prove di abilità molto utili a chi è in cerca di uno svago non troppo impegnativo ma altrettanto costruttivo.

Quello che ti proponiamo oggi, però, è un test particolare che non metterà alla prova solo le tue abilità logiche e cognitive. Si tratta, infatti, di una prova di lingua che ha lo scopo di testare le tue capacità grammaticali. Pensi di riuscire a trovare la forma corretta della frase? Provaci, sbagliano praticamente tutti.

Trova la forma corretta della frase. Ecco il test che tutti sbagliano

C’è sempre spazio e tempo per allenare la propria mente con nuove prove impegnative ed esercizi che stimolano mente e corpo. Effettuare prove che testano le nostre abilità, infatti, è molto importante per aiutare il nostro cervello e la nostra mente a tenersi allenate e ad aumentare la capacità elastica nel pensare e risolvere problemi.

È infatti molto importante non tralasciare il proprio cervello, provano di volta in volta a metterlo alla prova e a proporgli esercizi che possono rappresentare opportunità di miglioramento. È infatti proprio quello che vogliamo fare oggi: proporti un nuovo test da risolvere con le tue sole forze.

Il test di oggi è una prova di grammatica che testerà le tue capacità nella lingua. Le regole del nostro linguaggio, infatti, sono tra le più complesse e, spesso, tutti noi incappiamo in errori, dimenticanze o sfumature che potrebbero essere corrette.

Proprio per questo, il test di oggi intende metterci in difficoltà su alcuni punti delle nostre regole grammaticali. In particolare, al centro del gioco vi è il verbo “Contraddire”. Tutto quello che dovrai fare per risolvere il test, infatti, è leggere la frase riportata nell’immagine e completarla con la forma corretta. Pensi di esserne in grado? Provaci!

Sono in molti a dare la risposta sbagliata, ma con un po’ di concentrazione è possibile trovare la risposta corretta. Dovrai scegliere tra queste quattro forme: “Contraddiceva”; “Contradiceva”; “Contraddiva”; “Contradiva”.

Arrivati a questo punto, non possiamo fare altro che fornirti la soluzione del test. La risposta esatta, infatti, è “Contradiceva”. È proprio questa la forma corretta.