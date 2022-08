Vediamo insieme che cosa possiamo vedere nel nuovo appuntamento con la soap opera che tutti amiamo, anche se iniziata in estate.

Anche oggi, 15 agosto, abbiamo modo di vedere una nuova puntata di Sei Sorelle, ovvero la soap che narra la storia di una famiglia dove ci sono solamente sorelle femmine ambientata ad inizi del 1900 in Spagna.

Come sappiamo le donne non potevano assolutamente fare tutto quello che è possibile fare adesso, ecco perchè stanno nascondendo a tutti che il padre è venuto a mancare e gestiscono direttamente la fabbrica loro di nascosto.

Sei Sorelle: Celia confessa tutto e stupisce

Iniziamo dicendo che Adela ha deciso ed è prontissima a lasciare Madrid dopo aver ricevuto l’invito di Mauro, ovvero un suo vecchio amico per raggiungere prima Merceditas e poi arrivare a Venezia.

Ma la più grande delle sorelle riceve una bruttissima notizia che non si aspettava assolutamente, deve rinunciare a tutto, perchè Mauro deve andare a Barcellona a risolvere delle problematiche enormi di lavoro.

Ecco perchè non potrà andare in Italia con lei, la ragazza, giustamente è molto delusa ma decide di usare questo tempo per staccarsi dai mille problemi della famiglia e dal pensiero di German.

Per quanto riguarda Celia ha capito che per Petra prova amore e non riesce a capire assolutamente come sia possibile per lei è uno shock vero e proprio, e assolutamente senza parole cerca di chiedere aiuto a Francisca.

Ma la sorella, sentendo queste parole resta scioccata e non permetterà di dire nulla alle altre sorelle che sono già in ansia per il romanzo che vuole scrivere sotto falso nome, e che loro sono le protagoniste.

Arrivando a Carolina, finalmente confesserà i suoi segreti, andando in chiesa e parlando con Don Martin, che rimane senza parole per le bugie dette al marito e le impone di confessare assolutamente tutto.

La sarta farà quello che gli ha detto il prete oppure, avendo paura di perdere German non dirà assolutamente nulla? Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprilo insieme sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16 su Rai1.