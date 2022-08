Maria De Filippi: motivo shock per presentare dagli scalini

Sicuramente avrete fatto caso al modo di condurre di Maria De Filippi. Ma sapete il motivo per il quale le piace presentare stando seduta sugli scalini?

Pochi giorni fa, anche Maria De Filippi si è sbilanciata un po’ ed ha parlato del gossip dell’estate, ovvero la separazione fra l’ex Capitano della Roma, Francesco Totti e la presentatrice tv Ilary Blasi, tramite il settimanale Oggi.

Le sue parole sono rivolte soprattutto ai figli della coppia, “Mi dispiace solo per quello che inevitabilmente i loro tre figli hanno subito e subiranno dall’eco dello tsunami mediatico scatenato dalla separazione. D’altra parte, questa è la vita: tutto inizia e tutto finisce!”.

La regina di Canale 5 conduce diversi programmi, come Amici, C’è Posta Per Te e Uomini e Donne. Sicuramente avrete fatto caso al suo modo di condurre, soprattutto in questo ultimo programma.

Ed è la stata la stessa conduttrice a svelare il motivo per il quale preferisce stare seduta. E ha deciso di rivelarlo dopo che Raimondo Todaro, per spronare i propri ballerini a scoprire degli elementi propri nel ballo, ha detto loro “È l’unica che presenta da seduta.

Maria De Filippi: ecco il motivo per il quale conduce da seduta

Potrebbe non essere correttissima, perché il presentatore sta in piedi, eppure questo la rende particolare”.

A queste parole si è collegata la moglie di Maurizio Costanzo che ha deciso di rivelare cosa l’avesse spinta a sedersi durante la puntata del day time Uomini e Donne “Ad un certo punto non ne potevo più e ho deciso di sedermi. Non c’era una poltrona e mi sono seduta sugli scalini”.

È per questo motivo che la padrona di casa ha deciso di mettersi seduta sugli scalini. Intanto, in autunno – ancora non si conosce la data – dovrebbe iniziare una nuova edizione del talent di Mediaset, Amici, dove si sfideranno ballerini e cantanti per riuscire a vincere il primo premio.

Alcuni professori sono cambiati, rispetto alla scorsa edizione: tra i coach del ballo troviamo Raimondo Todaro, la maestra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo – al posto di Veronica Peparini -, mentre tra quelli di canto ci sono Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Arisa – che ha deciso di tornare a coprire queste vesti al posto della speaker radiofonica Anna Pettinelli.