Federica Pellegrini, arriva l’annuncio shock: l’ex-nuotatrice sorprende davvero tutti quanti, ecco le sue parole.

Da quando ha riposto costume, cuffia e occhialini nel cassetto, Federica Pellegrini è finita sotto i riflettori per questioni di gossip; come sappiamo, ormai da tempo la “Divina” ha una relazione con Matteo Giunta, che è stato anche il suo allenatore.

Le cose pare vadano a gonfie vele, con la campionessa che ora ha tempo per dedicarsi solamente alla sua vita privata; il recente annuncio però ha scioccato tutti quanti, ecco di cosa si tratta.

Federica Pellegrini, arriva l’annuncio shock: ecco cosa ha detto a L’Arena

Sono in tantissimi i fan che aspettano con ansia novità dalla coppia Pellegrini-Giunta, tanto che in queste settimane si sono fatte più insistenti le voci secondo le quali i due sarebbero addirittura pronti a convolare a nozze a fine agosto.

Il rumors si è diffuso e dunque l’ex-nuotatrice ha deciso di parlare pubblicamente per fare finalmente chiarezza sulla situazione; stando alle parole di Federica al quotidiano L’Arena (riprese anche dal sito Gossip e TV) non ci sarà nessun matrimonio…o almeno non per la data prevista dalle voci, ovvero quella del 27 agosto.

“Matrimonio tra tre settimane? In teoria mancherebbe molto di più. Non so come sia uscita la data del 27 agosto, non ne abbiamo mai parlato. È più avanti di qualche giorno ma preferiamo ancora non svelarla” ha rivelato la Pellegrini, confermando comunque l’imminente evento per suggellare il suo amore con Matteo.

I preparativi del matrimonio pare siano stati affidati all’esperta mano di Enzo Miccio, wedding planner divenuto celebre anche in tv; se ci basiamo sulle parole della campionessa di aprile, a Verissimo e dunque davanti a Silvia Toffanin, a questo punto le nozze si dovrebbero svolgere tra il 27 e il 31 agosto.

Certa pare essere la location, Venezia, annunciata già dalla Pellegrini; al matrimonio manca comunque poco e tutti staranno con gli occhi ben aperti per gustarsi questo meraviglioso evento d’amore.