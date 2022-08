Cecilia Rodriguez gioca un brutto scherzo a Ignazio: ecco cosa è successo alla sorella di Belen e al suo fidanzato.

Belen e Cecilia Rodriguez continuano a rimanere al centro dell’attenzione, specie in quest’estate; la più grande delle sorelle ha ripreso la sua storia d’amore con De Martino, mentre insieme a Cecilia porta avanti il suo brand di moda.

Ma sapete cosa è successo recentemente tra Cecilia e il suo fidanzato, Ignazio Moser? A quanto pare, in queste giornate di vacanze stanno regalando parecchi siparietti…

Cecilia Rodriguez gioca un brutto scherzo a Ignazio: le vacanze dei due

Cecilia e Ignazio continuano a vivere felicemente la loro storia d’amore, nata tra le mura del Grande Fratello Vip; i due sembrano essere davvero molto complici e, ovviamente, stanno passando delle giornate di vacanza insieme.

A quanto pare però, c’è stato un gesto di Ignazio che proprio non è andato giù a Cecilia; sui social (come riporta anche il sito La Nostra TV) la modella e showgirl argentina ha infatti rivelato di avere qualche chilo di troppo, ma il suo fidanzato non la sta “aiutando”.

“Gli dico che ho preso qualche chilo e lui mi porta in un fast food” rivela scherzando sui social Cecilia, mentre posta foto di hamburger e patatine fritte; alla tentazione del cibo del fast food, a quanto pare, non ha potuto resistere nemmeno lei.

Intanto, sempre su Instagram, la Rodriguez ha mostrato diverse volte i meravigliosi paesaggi della Sardegna, dove si sta rilassando insieme al suo amore; in realtà però, Cecilia ha confessato di non essere una grande fan del bagno in mare.

“Come tutti sanno non mi piace stare in acqua, infatti sono l’ultima a fare il bagno” ha spiegato la showgirl, che poi si è gustata la doccia del suo fidanzato. Insomma, tra i due pare proprio andare tutto a gonfie vele, e chissà che la prossima stagione televisiva la Rodriguez non possa essere coinvolta anche in qualche progetto sul piccolo schermo.