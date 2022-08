Capelli da schiarire? Fallo con questa pianta: ecco come fare per avere una chioma più chiara con un rimedio naturale.

La cura dei capelli è un impegno quotidiano che impegna tantissime persone, uomini e donne; solitamente chi necessita di più cure sono i capelli lunghi, ma ad esempio tutti possono fare attenzione al colore.

D’estate, col sole, il mare magari il cloro della piscina, i capelli tendono a schiarirsi, specie quelli di chi li ha già chiari di natura; ma come fare per schiarirli ancora di più in maniera del tutto naturale? Ecco il rimedio con questa pianta.

Capelli da schiarire? Fallo con questa pianta: ecco il metodo

Come riporta il sito mammastobene.com, per schiarire i capelli e avere una chioma bionda e luminosa possiamo utilizzare il rabarbaro, pianta originaria dell’Asia e appartenente alla famiglia delle Polygonaceae; da millenni, questa pianta è utilizzata in medicina e a quanto pare è utilissima anche nel mondo del beauty per schiarire i capelli.

L’effetto è ovviamente amplificato su tutte quelle persone che, di natura, hanno già i capelli biondi oppure castani chiaro; una volta reperito il rabarbaro, possiamo quindi procedere con la preparazione dell’impacco.

Per prima cosa, dobbiamo comprare della radice essicata e tritata di rabarbaro, reperibili in negozi di alimentari naturali o biologici; ottenuta la radice, il passo successivo è quello di bollire 3-4 cucchiai di radice in un litro d’acqua, per circa 20 minuti.

A questo punto, scaduto il tempo, togliere la pentola dal fuoco e lasciare l’infuso a riposare per tutta la notte; la mattina seguente, si può infine filtrare l’infuso e poi usarlo come impacco sui capelli.

Nel caso fosse la prima applicazione, meglio prima provare su una piccola ciocca, per capire la reazione dei capelli all’infuso; nel caso il colore dato ci soddisfi, possiamo passare a bagnare tutta la chioma con l’infuso, versandolo semplicemente dopo il lavaggio.

Ripetendo l’operazione con l’infuso 2-3 volte, e lasciati asciugare poi al sole, i capelli ci appariranno chiari e luminosi come non mai, grazie a un infuso davvero facile da preparare e applicare.