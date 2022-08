Paolo Bonolis: svelato quanto guadagna, wow!

Il famoso conduttore – Paolo Bonolis – vanta una carriera lunga oltre quarant’anni: quanto guadagna il volto simbolo di Avanti un altro?

Paolo Bonolis, così come il collega e amico Luca Laurenti, rappresenta uno dei volti simbolo del panorama televisivo italiano. La magica coppia costruì i due personaggi come poli opposti: Laurenti interpreta la parte dell’uomo un po’ sbadato e sognatore, mentre Bonolis viene da sempre associato alla figura dell’essere umano razionale, particolarmente sarcastico. Tuttavia, in più di un occasione, il collega ha sottolineato quanto quel ruolo risulti distante dalla reale essenza di Paolo Bonolis – affettuoso, profondo e decisamente amorevole.

Sono diversi i programmi che l’hanno visto al timone, diventati degli appuntamenti fissi per moltissimi telespettatori italiani: tra questi sicuramente Ciao Darwin e il più recente Avanti un altro. A questo proposito, nella realizzazione dell’ultimo, il conduttore collabora con la moglie Sonia Bruganelli, produttrice televisiva ed opinionista presso la trasmissione targata Mediaset – Grande Fratello Vip.

Paolo Bonolis attualmente vanta una carriera lunga più di quarant’anni, debutta infatti nel lontano 1980 con il programma 3,2,1…contatto! – in onda su Rete 1; pertanto, possiamo immaginare le cifre stratosferiche destinate alle tasche del nostro amato conduttore. Scopriamo insieme il suo stipendio annuale.

Paolo Bonolis: quanto guadagna? Scopriamolo!

Nel nostro calcolo del patrimonio dobbiamo tenere conto che siamo nel 2022 e Paolo Bonolis lavora in televisione dal 1980! Nel momento in cui la produzione decide di investire su un conduttore, risulta fondamentale stabilire il prezzo sulla base della sua carriera. Scegliere Paolo Bonolis significa puntare ad un successo assicurato, non solo per il suo indiscusso talento, ma anche per il livello di coinvolgimento del pubblico italiano nei suoi confronti.

Avanti un altro ad esempio vanta un’ottima percentuale di share di puntata in puntata: il sarcasmo e l’ironia con cui Bonolis riesce a ridere insieme ai concorrenti, trasformano la trasmissione in un grande programma di intrattenimento. Qual è quindi lo stipendio riservatogli da Mediaset? La cifra è esorbitante!

Come spesso accade per i volti del mondo dello spettacolo, i presunti stipendi nascono da indiscrezioni e notizie di gossip che tuttavia raramente ricevono conferma dai diretti interessati. Nel caso di Paolo Bonolis, sembra che il suo stipendio per Avanti un altro corrisponda all’incirca a 9/10 milioni di euro l’anno! Un valore ragguardevole, ma oggettivamente adatto al suo operato per la rete privata di Berlusconi.