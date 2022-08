Michelle Hunziker, è tutto vero? Da non credere: i rumors sulla conduttrice svizzera sono sempre più insistenti, eccoli.

Pare essere davvero iniziata una nuova fase di vita per Michelle Hunziker, celebre conduttrice amatissima dal pubblico; dopo l’addio a Trussardi, Michelle ha portato avanti la sua carriera ed ha anche ritrovato l’amore.

Già questa estate, è stata più volte paparazzata con Giovanni Angiolini; i due sembrano essere molto affiatati e tutto fa pensare che si tratti di qualcosa di più di un semplice flirt estivo. E infatti alcuni rumors…

Michelle e Giovanni sembrano essere davvero inseparabili e sono sicuramente tra le coppie dell’estate; se ad esempio la sua amica Ilary Blasi sta affrontando la separazione con Francesco Totti, lei si gode ora il suo nuovo amore, conscia di aver superato già quella fase.

Per ufficializzare la relazione mancherebbe solamente la prima foto ufficiale insieme sui social, ma ormai il gossip ha dato per certa la relazione tra i due; proprio per questo, in queste ultime settimane si stanno facendo sempre più insistenti le voci che vorrebbero la Hunziker addirittura incinta.

In molti infatti (come riporta il sito Gossip e TV) stanno riflettendo su quanto riportato da Chi, che ha pizzicato Aurora insieme a Michelle in una farmacia, intente a comprare un test di gravidanza.

Nessuna delle due ha al momento smentito queste voci, tanto che sul web ci si interroga sulla questione: qualora fosse successo davvero, per chi era il test di gravidanza? Che la passione con Angiolini abbia già dato i suoi frutti e dunque la giovane Ramazzotti dovrà accogliere presto un fratellino o una sorellina?

Ovviamente, al momento tali voci sono solamente appunto rumors, ed è probabile che presto intervenga la stessa Michelle per fare chiarezza. L’estate è comunque ancora lunga e la conduttrice sarà ancora sotto i riflettori; nell’attesa, ovviamente, di rivederla di nuovo protagonista in televisione per la nuova annata.