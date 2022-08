Maria De Filippi, bikini da sogno a 60 anni: eccola , la regina di Canale 5 torna ancora una volta a incantare e stupire tutti.

Tra le conduttrici più famose degli ultimi decenni, Maria De Filippi è di diritto, da anni, la regina di Canale 5; a settembre, tornerà ancora una volta con storici programmi come Amici e Uomini e Donne, per poi iniziare in inverno con C’è posta per te.

In vista dell’inizio della nuova stagione televisiva, la De Filippi però sta ricaricando le energie, godendosi alcune giornate di relax in quest’estate; i paparazzi l’hanno colta in bikini e, a 60 anni, ancora sfoggia un corpo da sogno capace di stupire e incantare tutti quanti.

Maria De Filippi, bikini da sogno a 60 anni: eccola, tutti stupiti per il suo fisico

Come tanti altri vip, anche la De Filippi sta sfruttando il periodo estivo per rilassarsi; nell’ultimo periodo, pare abbia avuto modo di godere dei meravigliosi paesaggi di Ansedonia.

Proprio in barca, nei dintorni della località turistica della costa maremmana toscana, la De Filippi è stata fotografata da Chi in costume; il settimanale (come riprende anche Gossip e TV) ha infatti pubblicato gli scatti della conduttrice in costume, che lascia tutti senza parole per il corpo scolpito.

Il costume viola infatti mette in evidenza la silhouette allenata della De Filippi, che a anche a sessant’anni è un’assidua sportiva e, come più volte da lei rivelato, è sempre pronta a fare Crossift. Pare essere proprio lo sport, oltre a un’alimentazione sana e controllata, il segreto di bellezza della De Filippi; le foto, d’altronde, evidenziano chiaramente il suo corpo scolpito.

Anche quest’estate dunque, nonostante lei sia sempre molto riservata, la conduttrice è finita al centro della scena per il suo bikini; di certo, tra qualche settimana la vedremo sotto i riflettori con la cosa che probabilmente sa fare meglio, ovvero condurre programmi e realizzare successi su successi.

Tra Amici, Uomini e Donne, C’è posta per te e poi la produzione della nuova edizione de La Talpa, la De Filippi sarà come sempre protagonista; la regina di Mediaset è sicuramente lei.