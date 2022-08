Gf: arriva la tronista nel cast? Ecco di chi si tratta

GF Vip, arriva la tronista nel cast? Ecco di chi si tratta: potrebbe continuare ancora il sodalizio fra il reality e il dating show.

Alfonso Signorini potrebbe ancora pescare dal programma di Maria De Filippi per i suoi “vipponi” da far entrare nella casa; nel corso di varie edizioni del Grande Fratello Vip, abbiamo infatti visto ex-protagonisti di Uomini e Donne nella casa, già ad esempio solo nei mesi scorsi Sophie Codegoni, Soleil Sorge e Alessandro Basciano.

A varcare la porta rossa della casa di Cinecittà il 19 settembre potrebbe ora, secondo nuovi rumors, essere anche lei; qual è il nome dell’ex-tronista candidata come concorrente?

GF Vip, arriva la tronista nel cast? Ecco di chi si tratta: potrebbe continuare il sodalizio con Uomini e Donne

In una recente intervista a Libero (riportata anche da La Nostra TV) Alfonso Signorini ha parlato della funzionalità di parlare di tematiche LGBTQ+ in televisione, lanciando una suggestione molto particolare.

“No è importante che se ne parli. Come di transgender. Basta non esagerare” ha risposto il conduttore alla rispettiva domanda, continuando poi lanciando forse un indizio.

“E’ un tema di estremo interesse e non è detto che non lo porti al GF Vip” ha spiegato. A quanto pare quindi, c’è la forte probabilità che nella nuova edizione vedremo un concorrente transgender nella casa e, i rumors delle ultime ore, hanno già un nome: Andrea Nicole Conte.

L’ex-tronista di Uomini e Donne ha già avuto modo di raccontare parte della sua storia al dating show di Canale 5, ma di certo stando nella casa di Cinecittà avrebbe modo di aprirsi completamente col pubblico, che l’ha già particolarmente apprezzata durante il percorso sul trono.

Nonostante la scelta piuttosto “burrascosa”, fatta dopo una notte di passione con Ciprian all’insaputa della redazione, Andrea Nicole ha avuto modo di chiarirsi con Gianni e Tina, mentre Maria l’ha sempre supportata.

Come spiegato da lei stessa in una precedente intervista, comunque, ha finito da anni il percorso di transizione e dunque non può essere più “definita” transgender, perché il suo genere è ormai quello femminile. Sarà comunque lei la nuova concorrente? Tra pochissimo, ne sapremo di più, mentre lei intanto con una diretta Instagram ha affermato di non saperne nulla.