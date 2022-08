Frase: c’è un errore enorme lo vedi?

Test di Grammatica: la frase ha un errore. Siete in grado di scoprire qual è? Cosa state aspettando: iniziate il test con noi.

Sul web si possono trovare tanti tipi di test: c’è quello logico, matematico, grammaticale, della personalità, e tanti altri ancora.

Più fate questi quiz, più riuscirete a trovare la risposta alla domanda che vi si pone. Infatti, il segreto per trovare più facilmente la soluzione a questi è test è farli molto spesso.

All’inizio vi sembreranno molto difficili, ma con il passare del tempo, poi riuscirete a trovare la soluzione in pochissimo tempo.

Quello proposto oggi, ad esempio, è un test grammaticale. Potresti sfidare qualche vostro amico o familiare e vedere chi risponde prima.

Test: riuscite a trovare l’errore?

Allora siete pronti a vedere il test di oggi? Bisogna trovare un errore semantico in questa frase “Ho attaccato il telefono alla presa”.

Bisognerà leggere molto attentamente quello che vi chiede e vedere gli errori che ci sono. Allora avete notato qualcosa di sbagliato?

Se non avete capito bene dove è l’errore, non preoccupatevi. Vi aiuteremo noi!

Rileggete bene la frase: ho attaccato il telefono alla presa. E riflettete molto bene sulla parola “Presa”. Ora avete capito qual è l’errore? Il vero errore è proprio nella parola Presa. Infatti, la spina è il connettore che grazie a un filo permette di attaccarsi alla corrente elettrica.

Mentre, la presa è la “scatola a muro” in cui viene inserita la spina per ricaricare un apparecchio tramite la corrente elettrica.

Questa frase, quindi, andrebbe riscritta esattamente con Ho attaccato il telefono alla Spina, che a sua volta sarà inserita, invece, all’interno della presa per consentire la ricarica del telefonino.

Insomma, l’errore era abbastanza facile ed evidente. Se non siete riusciti a capirlo, però, non vi preoccupate in quanto in molti non sono riusciti.

Vi ricordiamo ancora una volta che questi tipi di test se li volete risolvere più facilmente una delle regole fondamentale è farne tantissimi. Solo in questo modo potrete riuscire a rispondere correttamente e anche il più velocemente possibile.

Allora cosa ne pensate di questi test? Vi è piaciuto questo in particolare? Siete riusciti a risolvere senza problemi?