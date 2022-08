Cecilia Rodriguez: lato B da sogno, tutto in bella mostra

Cecilia Rodriguez, il lato B è da sogno ed è tutto in bella mostra: la showgirl e modella argentina lascia tutti senza fiato.

Sempre sotto ai riflettori del gossip, in quest’estate caldissima di vip e vacanze non potevano di certo non essere protagoniste loro, le sorelle Rodriguez. Entrambe bellissime, si stanno godendo le vacanze coi loro rispettivi amori, il “ritrovato” Stefano De Martino e Ignazio Moser.

La bellezza non manca ad entrambe, così come il corpo scolpito: a ricordarlo a tutti quanti ci ha ora pensato Cecilia, che si mostra con un bikini che esalta il suo lato B da sogno, eccola.

Cecilia Rodriguez, il lato B da sogno è tutto in bella mostra: la showgirl divina in costume

In pochissimo tempo, Cecilia è riuscita a raggiungere la popolarità della sorella e a farsi amare dal pubblico; l’amore con Ignazio Moser, nato nella casa del Grande Fratello Vip, pare essere la ciliegina sulla torta del periodo magico che sta vivendo la Rodriguez ormai da qualche anno.

Sempre impegnata tra shooting e campagne pubblicitarie, la “Cechu” non si sta privando di alcuni giorni di relax, per ricaricare le energie in vista dell’arrivo di settembre. Al momento, come vediamo dal nuovo post pubblicato sul suo profilo Instagram, pare che l’argentina si stia godendo i meravigliosi paesaggi della Sardegna, soggiornando in Costa Smeralda, in una meta gettonata come Porto Cervo.

Anche in vacanza, la Rodriguez non perde però l’occasione di mostrarsi ai suoi follower e, nel farlo, alza di molto la temperatura; come vediamo nella foto infatti, Cecilia si mostra in bikini, dando le spalle all’obiettivo, mentre si rinfresca con una doccia.

I lunghi capelli bagnati le scendono sulla schiena, mentre il bikini viola esalta il suo lato B marmoreo, nonché tutto il corpo scolpito. “Vacaciones” scrive lei nella didascalia, con tanto di cuore viola, mentre i fan rimangono davvero senza parole per la bellezza e sensualità.

I like sono tantissimi, così come i commenti sotto la foto: tutti esaltano la forma fisica e la bellezza di Cecilia, che riesce sempre a incantare davvero tutti quanti senza nulla da invidiare alla sorella Belen.