Vediamo meglio insieme che cosa ci attende per l’ultimo appuntamento settimanale con la nostra amatissima soap opera turca.

Anche oggi, 12 agosto, abbiamo modo di vedere una nuova puntata con Terra Amara e di poter sognare o meglio sperare che l’amore tra i due protagonisti superi tutti gli scogli che ha davanti.

Il programma, anche se iniziato in estate è riuscito ad attirare l’attenzione del pubblico ed essere veramente molto amato e seguito da casa, quindi non ci perdiamo in troppe parole e vediamo cosa succede oggi.

Terra amara anticipazioni: Demir l’ha fatto veramente, l’ha picchiata?

Iniziamo dicendo che dopo moltissimo tempo Yilmaz e Zuleyha si sono finalmente visti, anche perchè il ragazzo ha finalmente ereditato da Fekeli un’importante industria tessile ed è diventato molto ricco.

Per questo motivo è stato invitato, come Demir ad una festa molto esclusiva che si è svolta nella cittadina di Adana, riservata solamente alle personalità di un certo livello e nel momento in cui ha visto la sua amata il cuore è impazzito.

La Altun era assolutamente convinta che il suo amore fosse morto da tempo nell’incendio che c’è stato in prigione, ma il figlio di Hunkar non ha voluto assolutamente che si avvicinassero e l’ha porta via con la forza.

Alla tenuta, Zuleyha si sta riprendendo, infatti, la bella protagonista si è gettata dalla macchina in corsa ed ovviamente è rimasta ferita, e nella bella tenuta adesso si vocifera che il signore abbia messo le mani addosso alla bella moglie.

Ovviamente, Demir era molto arrabbiato ma non avrebbe mai fatto una cosa del genere, infatti si sta prendendo cura di lei, nel mentre, l’ex meccanico sta raggiungendo la sua amata, ma durante il percorso per arrivare investe un pastore.

Sabahattin può ancora essere felice, a che se non vuole separarsi dal marito per evitare sguardi dal resto della società, sembra che Sermin adesso ci ha ripensato, il medico ha infatti incaricato un avvocato di fare in modo nel redigere le carte per il divorzio.

Saniye, invece, riesce ad incastrare Gaffur, perchè vuole i soldi per aver rivelato dove si trovava il suo nemico peggiore, ma il fratello di Gulten non sa che cosa dire e per questo si inventa delle scuse, anche un po’ rocambolesche.

Non ci resta che attendere le prossime puntate per capire come si svilupperanno le varie situazioni che ci sono in questo momento sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 circa su Canale5.