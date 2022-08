Vediamo insieme che cosa accadrà oggi nella soap opera che arriva dalla Spagna e che ha fatto impazzire il mondo.

Anche oggi, 12 agosto, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento per quanto riguarda il programma Sei Sorelle che iniziato in un momento dove nessuno ci credeva molto ha riscosso un super successo, come in Spagna.

Possiamo vedere infatti le complicatissime vicende ad inizi del 1900 dove dei sorelle cercano di mandare avanti l’azienda tessile di famiglia, dopo la prematura morte del padre che nessuno deve sapere.

Sei Sorelle anticipazioni: il dubbio che attanaglia Blanca

Iniziamo dicendo che per Blanca sembra essere il momento più complicato della sua vita, ha infatti scoperto che il suo futuro marito la tradiva e non è assolutamente facile poter interrompere il fidanzamento, perchè causerebbe un’enorme scandalo per la sua famiglia.

Ma la donna, in qualche modo è venuta a conoscenza di qualche dettaglio particolare sulla vita di sua madre, sembra, infatti che tra lei e Don Ricardo ci sia stato del tenero, ma è possibile una cosa del genere?

Blanca si sta impegnando a cercare di scoprire la verità ma gli indizi al momento sono ancora pochissimi e non sa cosa fare, insomma un momento veramente complicato per la bella protagonista.

Per quanto riguarda Francisca, una sfida a duello l’ha messa in una posizione molto scomoda ed è assolutamente arrabbiata con Don Luis che ha sfidato un cliente del mitico locale dove si esibisce, ovvero l’Ambigù.

La Silva cercherà in tutti i modi di dissuaderlo da fare questa cosa, ma lanciato il guanto di sfida è impossibile tornare indietro, nel mentre poi, Diana e Salvador cercheranno di vendere tutti i tessuti che hanno stampato per poter rientrare dell’enorme spesa per l’acquisto del macchinario che li crea.

Arriviamo a Celia che ha capito ed è convinta che il bene che vuole a Petra non è assolutamente solo amicizia, anzi è innamorata di lei e questo l’ha lasciata completamente scioccata.

La Silva cercherà di annullare i sentimenti che prova e per questo motivo sta cercando di allontanarsi dalla sua amica, ma Petra non capisce assolutamente il motivo di questa drastica decisione presa.

Non ci resta che attendere le prossime puntate, sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16 circa su Rai1 per capire che cosa succederà!