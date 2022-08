Reazione a catena: shock per quello che è accaduto

Ancora critiche shock per il programma in onda sulla Rai “Reazione a catena”. Ecco che cosa è accaduto e cosa ha scatenato le accuse

Non è affatto un buon momento per il famoso quiz show in onda sulla Rai, Reazione a Catena. Il programma, in onda tutti i giorni nella fascia preserale su Rai 2, è ancora una volta dentro l’occhio del ciclone a causa di alcune polemiche emerse dopo una puntata del gioco.

Condotto a partire dal 2019 da Marco Liorni, Reazione a Catena è uno dei game show più apprezzati e seguiti dal pubblico Rai, anche se a volte ha ricevuto polemiche. Ancora critiche shock, infatti, per il programma in onda sulla Rai “Reazione a catena – l’Intesa vincente”. Ecco che cosa è successo e cosa ha scatenato le accuse.

Critiche shock a Reazione a catena. Ecco che cosa è successo

Ancora un’altra puntata di Reazione a catena dentro l’occhio del ciclone. Lo show in onda tutti i giorni su Rai 2, infatti, ha fatto parlare di sé a causa di critiche shock che hanno riguardato il gioco televisivo. Fra chiarimenti, dubbi, incomprensioni e polemiche, vi spieghiamo che cosa è successo e cosa ha provocato tutto questo trambusto.

Al centro della polemica è finita la puntata andata in onda martedì 9 agosto 2022. Questo episodio è stato infatti caratterizzato da un cambio in corsa dei partecipanti. I campioni in carica del trio “I Terno Secco” hanno infatti dovuto fare cambio con “I Sole Luna”, i quali hanno battuto i tre nell’Intesa vincente, che ha garantito l’accesso a L’Ultima Catena.

I finalisti, che avevano la possibilità di vincere 88mila euro, hanno visto diminuire l’importo fino a 11mila euro a causa di alcune risposte sbagliate. Le parole a L’Ultima catena erano le seguenti:

Maschera;

Costume;

Latte;

Fior;

Intero;

Labbra

Amaro;

Gomme;

Bocca;

Masticare;

Vele;

Barca;

Gonfie.

Dopo aver ricevuto l’indizio “CO……e” e con la parola “Barca”, il trio finalista ha deciso di comprare il secondo elemento, diminuendo il montepremi a 5.500 euro. In questo modo, hanno ottenuto il risultato seguente: “Barca”, “Co……E”; “Forma”.

A questo punto, la risposta dei finalisti è stata “Comune”. Tuttavia, la risposta esatta, annunciata dal conduttore, era “Condizione”. Una scelta da parte degli autori molto criticata da parecchi telespettatori, e che ha suscitato critiche shock sui social: “Barca con condizione non c’entra niente!” ha dichiarato un utente arrabbiato. Sono state molte, infatti, le critiche per un programma che, comunque, riesce a far parlare di sé.