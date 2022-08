Antonella Clerici ed il ricordo strappalacrime: le parole della conduttrice fanno emozionare tutti quanti, invitando alla riflessione.

Dopo le “ferie” di questo periodo estivo, Antonella Clerici ritornerà ancora una volta al timone di E’ sempre mezzogiorno, programma culinario da lei ideato che ha ormai preso da qualche tempo il posto de La Prova del Cuoco.

Manca poco al suo ritorno in tv, ma nel frattempo la conduttrice oltre a godersi l’estate ha anche modo di parlare con la stampa; ecco il suo ricordo strappalacrime che invita tutti alla riflessione.

Antonella Clerici ed il ricordo strappalacrime: le parole che fanno riflettere

In una recente intervista con La Stampa (ripresa anche dal sito La Nostra TV) la Clerici ha avuto modo di raccontare un momento della sua vita davvero triste e doloroso, ma che ha comunque dovuto affrontare. Infatti, nell’intervista, la conduttrice ha parlato del suo cane Oliver, che l’ha accompagnata in un momento difficile della sua vita e oggi non c’è più.

“È stato un dolore fortissimo. Come se mi avessero spezzato in due” racconta la conduttrice sull’esperienza della morte di Oliver, avvenuta ormai diversi anni fa; preso quando la Clerici aveva quarant’anni, l’ha accompagnata per la bellezza di 15 anni, condividendo con lei tante gioie e dolori.

Inevitabile, visto l’argomento e la stagione estiva, un commento anche sulla piaga abbandoni, purtroppo sempre presente nei mesi estivi. “Penso sia una vergogna. Non riesco nemmeno a guardare la scena di persone che legano un cane al palo e se ne vanno mentre lui le guarda“ spiega la conduttrice, manifestando il suo amore per gli animali e la sofferenza per le situazioni che purtroppo vanno creandosi.

Per la Clerici c’è comunque una regressione generale, tanto che troppo spesso purtroppo si sentono notizie di cronaca agghiaccianti. Nonostante questo, la Clerici va avanti e si prepara per la nuova stagione televisiva, che la vedrà protagonista non soltanto col programma di cucina ma anche di nuovo con The Voice Senior, in attesa di altri progetti.