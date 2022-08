Anna Falchi: la ricordate a Miss Italia? Completamente diversa

La splendida Anna Falchi raggiunse la fama con la partecipazione a Miss Italia. Eccola com’è oggi, completamente diversa

Anna Falchi è una delle showgirl più famose e amate nel nostro Paese. Tifosissima della Lazio, la splendida modella, soubrette, attrice e conduttrice ha conquistato i cuori degli italiani e oggi, dopo anni di attività nel mondo dello spettacolo, è ancora tra le più amate in assoluto.

La sua grande popolarità, infatti, ha reso Anna Falchi tra i personaggi dello spettacolo italiano più chiacchierati e in vista in assoluto. La meravigliosa donna ha infatti sempre colpito per la sua immensa bellezza, ma ve la ricordate a Miss Italia? Ecco com’è oggi: completamente diversa.

Anna Falchi: oggi è completamente diversa

La splendida modella e attrice è entrata nei cuori degli italiani fin da subito. Già dalla sua partecipazione a Miss Italia, dove si aggiudicò il premio di Miss Cinema, Anna Falchi colpì i telespettatori per la sua grande e immensa bellezza. Anche oggi, i suoi 49 anni non si fanno sentire e resta tra le più belle e apprezzate attrici del mondo dello spettacolo italiano.

Con il passare degli anni la vita e la carriera di Anna Falchi, il cui nome completo è Anna Kristiina Palomäki Falchi (sono molto note le sue origini finlandesi), ha avuto enormi cambiamenti. Sia sul piano professionale che su quello sentimentale, infatti, la bella Falchi ha preso decisioni importanti e determinanti, che rispecchiano il suo carattere forte e deciso.

Oggi è costantemente in contatto con i suoi fan, che possono seguirla direttamente sulla sua pagina Instagram ufficiale, dove la showgirl condivide cornici di vita privata e lavorativa. Inoltre, non è raro assistere al suo tifo per la sua squadra del cuore: la Lazio.

Anna Falchi, ha avuto una carriera anche nel cinema, partecipando a film come “Dellamorte Dellamore” del 1994. In quell’opera cinematografica la Falchi esprimeva tutta la sua bellezza che, oggi, rimane intatta nonostante l’età.

Sulla soglia dei 49 anni, infatti, Anna Falchi resta una dei personaggi dello spettacolo italiano più amate e belle in assoluto. A dimostrarlo sono le sue ultime foto pubblicate sull’account Instagram ufficiale, le quali fanno ben comprendere quanta bellezza ci sia in questa splendida donna.