Vediamo insieme che cosa ci attende per quanto riguarda la giornata di oggi e la nostra amatissima soap opera che arriva dalla Turchia.

Anche oggi, 11 agosto, abbiamo modo di vedere una nuova puntata di Terra Amara, ovvero la soap che è iniziata in estate ma che sta raccogliendo un numero incredibile di pubblico che la segue.

Forse, anche perchè è ambientata in un periodo molto vicino a noi e quindi molte persone, magari ci si rivedono, quindi non dilunghiamoci troppo e scopriamo insieme che cosa succederà oggi.

Terra Amara anticipazioni: Zuleyha rivede Yilmaz ma…..

Iniziamo dicendo che Yilmaz ha ereditato tutto, ovvero una enorme industria tessile e dell’ottimo terreno da Fekeli ha tutto il diritto di poter partecipare ad una esclusiva festa che si terrà nella città di Adana, dove andranno solamente imprenditori.

Demir, anche se è a conoscenza di tutto, non può immaginare cosa succederà e decide di recarsi alla festa con la sua adorata moglie, ma Zuleyha, non è a conoscenza di nulla e durante la festa in lontananza vede il volto dell’Akkaya.

La bella ragazza non crede ai suoi occhi che l’uomo è li e l’Altun è completamente senza parole, lo rivede dopo moltissime mesi quando pensava che fosse morte e di lui non ci fossero tracce.

Zuleyha vorrebbe andare a salutarlo e a scambiare due parole ma l’uomo non gli permette di farlo e decide di portarla via dalla festa, prima che succeda qualcosa di irreparabile, secondo lui.

Quando entra in macchina, dopo pochissimo che il marito ha messo in moto, decide di lanciarsi dalla macchina, Zuleyha, prima dice a Demir che non lo ama e poi rivela che il suo cuore batte ancora per, l’ormai ex meccanico.

Ma subito dopo sviene, anche se lui è assolutamente arrabbiato con lei, riporta l’Altuna a casa e la mette sul letto, in attesa che si riprenda, ma nel mentre Yilmaz confida a Fekeli che la sua promessa sposa per lui non prova alcun sentimento, ed è tutto cambiato.

Cosa succederà nelle prossime puntate? Non ci resta che attendere e vedere sempre alle 14.45 circa su Canale5.