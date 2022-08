Vediamo meglio insieme che cosa ci indica e quali segni dello zodiaco non sono particolarmente amanti del mare.

Come vi diciamo sempre è bene poter rilassare la nostra mente ed il nostro corpo per qualche momento, come in questo caso mentre ci divertiamo a leggere l’oroscopo o quello che lo riguarda.

Noi oggi vi vogliamo parlare delle persone che non hanno un buon rapporto con il mare ma preferiscono la montagna sempre, anche in estate, anche perchè questo può dipendere dal nostro segno, scopriamolo insieme.

Il mare proprio non vi piace? Dipende dal vostro segno

Iniziamo con il primo segno, ovvero quello dell’Ariete che è sempre molto determinato in tutto quello che fa ma il mare, ed i suoi ritmi non rientrano proprio in un qualcosa che gli piace.

Per lui il vero relax è in montagna c’è poco da fare, prova e riprova ogni anno, anche più volta ad andare al mare, ma non riesce proprio e poi il caldo è insopportabile per chi è nato sotto a questo segno.

Passiamo al prossimo ovvero al Toro, che è totalmente incapace di amare il mare, si suda, si mette la crema ti puoi scottare, insomma non è una questione piacevole, vede solamente lati negativi.

Ma una cosa che gli piace c’è, ed è la piscina, quella la frequenta ma solamente quando pensa di non trovare nessuno così può riflettere da solo sul mondo e su quello che accade nella sua vita.

Ultimo segno di oggi è quello dell’Acquario, che vive per la montagna nel vero e proprio senso della parola dove ci colloca anche bellissimi ricordi del passato e di quando tutto era bella da bambino.

Al mare invece nulla è positivo, la sabbia, il caldo, la troppa gente, insomma non è un segno che ama il mare, c’è poco da fare e non ha minimamente intenzione di cambiare idea.

E voi siete uno di questi segni che vi abbiamo appena indicato ed effettivamente non amate il mare? Continuate e seguirci per rilassarvi e divertirvi con noi e soprattutto a conoscere sempre nuove ed interessanti caratteristiche che riguardano i vari segni.