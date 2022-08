Costanza Caracciolo, l’augurio è bollente! L’ex-velina bionda di Striscia la Notizia è sempre più protagonista di questa calda estate.

Mentre nuove influencer emergono, vecchie veline continuano a finire continuamente sotto i riflettori per la loro bellezza mai tramontata. E’ il caso di Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis, entrambe sopra i quarant’anni, ma guardando al recente passato anche di Federica Nargi e Costanza Caracciolo.

La romana ha più volte sfoggiato un corpo da sogno in bikini e, di certo, la sua ex-partner non è da meno; la showgirl e modella di Lentini si gode il sole dell’estate sfoggiando un fascino davvero incredibile, il recente augurio è bollente.

Costanza Caracciolo, l’augurio è bollente! Eccola, davvero una sirena

Come tante altre vip, anche la Caracciolo è attivissima sui social in questa estate e non perde l’occasione di mostrarsi ai suoi fan; il nuovo post è questa volta arrivato direttamente da Formentera, meta turistica gettonatissima e molto spesso frequentata anche da suo marito, Bobo Vieri.

Nella foto, l’ex-velina è completamente in tenuta casalinga, intenta a riposarsi stesa sopra un divano; struccata e abbronzatissima, mostra tutta la sua bellezza al naturale mentre i capelli biondi bagnati le scendono sul petto e i profondi occhi fissano l’obiettivo.

“Buone ferie a tutti!!! 🐚 Dove le passerete di bello?? ⚓️” scrive lei nella didascalia, mentre come una sirena si mostra più bella che mai; la magliettina che indossa è infatti a rete e, in un gioco di vedo-non vedo, lascia intravedere l’intimo color carne che contiene il florido décollété della Caracciolo.

Una visione davvero da sogno, apprezzatissima da tutti i follower che non hanno perso tempo nel mettere like alla foto e commentarla; Sandra Milo, insieme ad altri fan, risponde alla domanda posta dalla modella, mentre altri si impegnano solamente a sottolineare la sua bellezza.

“A guardare le tue foto….😜😜😜” scrive con una battuta infatti un fan, a testimonianza di come il fascino di Costanza possa arrivare anche a superare quello delle vacanze dopo un anno di duro lavoro.