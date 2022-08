Tutti sbagliano, anche tu! Vuoi sfidarci? Prova

Mettiamo alla prova la vostra intelligenza e velocità di ragionamento: leggete il quesito e rispondete alla domanda. Tutti sbagliano!

Avrete sentito spesso l’associazione della mente ai muscoli del nostro corpo; si tratta infatti di un’affermazione perfetta per permetterci di comprendere come lavora il nostro cervello. I processi cognitivi vanno allenati ed è proprio grazie ad un sano work-out quotidiano che si migliorano le prestazioni delle nostre capacità di ragionamento. Qualsiasi attività intendiate svolgere, migliora inevitabilmente con la pratica – questo concetto vale per qualsiasi cosa riguardi la natura di essere umano. A cosa servono quindi gli indovinelli?

Gli indovinelli, così come i test di intelligenza, i rompicapi e le settimane enigmistiche, rappresentano gli strumenti attraverso i quali è possibile allenare il nostro cervello. Non vanno considerati come meri prodotti di intrattenimento: la nostra mente apprende la rete di ragionamenti necessari per risolvere un determinato problema e successivamente applicherà tali nozioni alla vita di tutti i giorni. Avete problemi di problem solving? Siete spesso distratti e poco concentrati? Volete ampliare il vostro vocabolario? Eseguire test, rompicapi ed indovinelli potrebbe rappresentare la soluzione ai vostri problemi.

Oggi, abbiamo deciso di proporvi un indovinello alquanto difficile (anche i più esperti). L’obiettivo è molto semplice: dovete leggere il quesito e formulare una risposta in meno di due minuti di tempo. Cosa si rompe se non viene tenuta? Via il timer, trovate la soluzione!

Indovinello – Soluzione: tutti sbagliano!

Cosa si rompe se non viene tenuta? – questa frase può significare tutto oppure niente, ma è proprio qui che risiede la difficoltà dell’indovinello. Il ragionamento da seguire deve contemplare una selezione del vostro archivio di parole: non si tratta necessariamente di qualcosa di materiale, potrebbe anche riferirsi a qualcosa di immateriale. Questo indizio è molto importante, provate quindi a riattivare il timer e pensare alla risposta corretta. Vediamo la soluzione all’indovinello.

La soluzione all’indovinello è la PROMESSA! Per quanto molte persone fatichino a mantenere le promesse, la verità è che nel momento in cui quest’ultima non viene tenuta, è da considerarsi inevitabilmente rotta. Eravate riusciti a risolvere l’indovinello? Se la risposta dovesse essere negativa, non demordete! Sarete sicuramente più fortunati la prossima volta.