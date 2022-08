Vediamo meglio insieme che cosa ci attende per quanto riguarda la nuova puntata della soap opera che arriva dalla Turchia.

Anche oggi, 10 agosto, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento con Terra Amara, ovvero il programma che è iniziato in estate e che sta facendo innamorare il pubblica a casa sempre di più.

Come abbiamo visto narra di una storia d’amore davvero complicata e travagliata e forse, proprio per questo, si vuole sapere cosa succederà passo passo, quindi non perdiamo tempo e vediamo cosa ci attende oggi.

Terra Amara anticipazioni: Yilmaz è ricco adesso

Iniziamo dicendo che Adnan è riuscita finalmente ad abbracciare il figlio Demir e per questo motivo può dormire serena, ma come possiamo immaginare questo momento durerà poco tempo.

Si perchè il proprietario terriero ha appena scoperto che Yilmaz può diventare un pericoloso avversario, infatti ha la proprietà di un grande ed importantissimo terreno ma non solo, anche di una industria tessile, l’ex meccanico quindi è molto ricco.

Grazie a Fekeli, l’Akkaya è adesso uno degli uomini più potenti della Curkurova, ha infatti adottato il ragazzo, facendogli ereditare tutto quello che lui possedeva, e decide anche per qualcosa di molto particolare.

Lo Yilmaz, prede una decisione innovativa, mettendosi, così in netto contrasto con il suo rivale in amore, distribuisce beni proprio agli abitanti delle baracche, diventando così un vero e proprio paladino dei braccianti.

Demir, ovviamente è arrabbiatissima con Hunkar, perchè l’uomo sta prendendo troppo potere, mentre Gulten, al contrario, è felicissimo di quello che sta accadendo all’Akkaya, anche perchè sa di non avere speranze con lui.

Ma la bella protagonista della nostra amata soap opera ancora non è a conoscenza di quello che sta succedendo ma inizia ad essere al quanto sospettosa, quindi non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 circa su Canale 5.