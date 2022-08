Vediamo insieme che cosa succede in questo nuovo appuntamento per quanto riguarda la soap opera che arriva dalla Turchia.

Anche oggi, 9 agosto, abbiamo modo di vedere una nuova puntata di Terra Amara, ovvero il programma che è iniziato in estate ma che sta riscuotendo un successo di pubblico incredibile.

Come abbiamo visto la storia è molto complicata ed ogni giorno cambia in modo inaspettato, proprio per questo motivo è super seguita, ma vediamo cosa ci attende per oggi.

Terra amara anticipazioni shock: Adnan è scomparso

Iniziamo dicendo che la signora Azize non sta benissimo ed è uscita di nascosto, praticamente con il piccolino per fare una bella passeggiata, ma qualcosa non è andato come si pensava.

Si è infatti dimenticata il piccolo dentro la carrozzina al centro di un campo, quando rientra alla tenuta trova il caos, il piccolo Adnan non si trova, e tutti pensano che sia stato rapito e sono entrati nel panico.

La giovane Altun non fa che piangere, giustamente, secondo lei è stato portato via per richiedere i soldi alla famiglia Yaman come riscatto e non riesce a darsi pace, mentre Demir, insieme all’aiuto prezioso di Cengaver lo stanno cercando praticamente ovunque.

Iniziano con le ricerche dal villaggio delle baracche ma questo tentativo è un buco nell’acqua, nessuno infatti sa che è stata Azize a dimenticare la carrozzina nella natura incontaminata mentre passeggiava con lui.

Fortunatamente a Nazire viene in mente un’idea e la comunica immediatamente a Yilmaz che trova il piccolo, l’uomo se la prendere con un pastore del luogo ma Zuleyha, finalmente può riabbracciare il piccolo che credeva rapito.

La donna non sa chi ha compiuto questo gesto e non può nemmeno immaginarlo, anche perchè per Altuna, l’Akkaya è venuto a mancare alcuni mesi prima nell’incendio che c’è stato nella prigione si Istambul.

Ma la ragazza sta per scoprire cosa è successo veramente, non ci resta che attendere le prossime puntate, sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 14.40 circa su Canale 5.