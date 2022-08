Vediamo cosa possiamo vedere con il nuovo appuntamento della soap opera ambientata in Spagna agli inizi del secolo.

Anche oggi, 9 agosto, abbiamo modo di vedere una nuova puntata di Sei Sorelle, ovvero il programma che è iniziato in estate, come un’altra soap ma che ha catturato il cuore del pubblico a casa.

Parliamo della storia di sei bellissime e giovani sorelle che devono mandare avanti l’azienda di tessuti della famiglia, dopo la morte improvvisa del padre ma che nessuno deve sapere, perchè a quell’epoca le donne non potevano avere questo ruolo.

Sei Sorelle anticipazioni: Francisca è innamorata di lui

Iniziamo dicendo che le Silvia dovranno affrontare una nuova problematica, come se non bastasse devono comprare una nuova macchina stampatrice, la moda infatti vuole dei tessuti con le stampe.

Devono quindi, obbligatoriamente, aggiornarsi per rispondere alle richieste di mercato, ma non è certo facile trovare questi soldi e le giovani sono veramente prontissime a tutto per trovarli e non perdere tutti i sacrifici fatti fino ad oggi.

Celia, nel mentre inizia a sognare di poter avere una carriera nel mondo della scrittura ma diventare una scrittrice vuol dire farlo sotto falso nome, ma soprattutto al maschile, per le donne ancora non è possibile farlo.

Francisca, invece, deve cercare di tenere a freno la sua passione per Gabriel anche perchè il loro rapporto sta diventando, mano mano sempre più intimo e non va bene che una donna come lei possa uscire con un locandiere.

Anche perchè, Don Luis, persona più altolocata ha espresso i suoi sentimenti nei confronti della bella Silva, cosa deciderà la giovane? Si accontenterà oppure farà nascere uno scandalo?

Arriviamo a Blanca che è senza parole perchè Francisca le ha detto tutto, ovvero che Rodolfo ha un’amante da molto tempo e che si tratta proprio di Vicotria, la donna vorrebbe quindi rompere il fidanzamento.

Ma l’uomo, adesso che è stato scoperto, prende una decisione shock, anche per la sua famiglia, decide di lasciare Madrid, ma cosa succederà adesso? Non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16 circa su Rai1.