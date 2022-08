Orietta Berti: svelato il segreto che non ti immagini, riguarda i capelli

La famosa ed iconica cantante nasconde un piccolo segreto: osserva attentamente i capelli di Orietta Berti, noti qualcosa?

Sarebbe impossibile negare la bravura e il talento di Orietta Berti, parliamo infatti di un’artista che ha avuto la capacità di coinvolgere intere generazioni con la sua musica e la sua voce travolgente. Proprio come il collega Gianni Moranti, la nota cantante ha saputo intelligentemente cogliere la mentalità dei millennial, motivo per il quale ha deciso di collaborare con giovani artisti quali Achille Lauro e Fedez. Ricordiamo infatti che la scorsa estate è stata caratterizzata dalla continua riproduzione del brano Mille, intrepretato proprio da questo iconico trio di artisti.

E’ proprio questo il segreto del successo di Orietta Berti: la capacità di modularsi ed evolversi insieme al pubblico, senza crogiolarsi in una statica arroganza legata alle tradizioni. Tuttavia, come ogni grande artista, anche la cantante 78enne nasconde qualche scheletro nell’armadio. In particolare, oggi parleremo di un piccolo dettaglio relativo ai suoi look eccentrici ed originali. Osservate attentamente i capelli della diva, notate qualcosa di strano? Vediamo insieme tutti i dettagli.

Orietta Berti: la verità sulla sua acconciatura

La carriera musicale di Orietta Berti dura e persiste da decenni; immaginate quindi la quantità di performance eseguite dalla cantante, spettacoli che ovviamente comportano ore e ore di trucco e parrucco. Stressare continuamente i capelli con prodotti estetici, maschere, shampoo, per non parlare di lacca, gel e tinte – sono tutti fattori che possono danneggiare profondamente i follicoli peliferi, causando la caduta e la rottura del capello. Una star, dovendosi presentare sempre impeccabile, fa largo uso di questi prodotti; Orietta Berti ha quindi deciso di trovare una soluzione alternativa.

Sembra infatti che l’iconica diva indossi nientepopodimeno che una parrucca! La scelta risiede proprio nel tentativo di proteggere i suoi veri capelli, che di conseguenza non vengono stressati dall’abuso dei prodotti prima citati. L’indiscrezione non è mai stata confermata dalla diretta interessata, ma sembra che molti sostengano con fermezza tale tesi. Questo infatti spiegherebbe il fatto che Orietta Berti porti sempre la stessa identica pettinatura, senza variare mai colore, forma e struttura del capello. Voi cosa ne pensate?