Marco Liorni shock: è successo a Reazione a catena

Avete visto cosa è accaduto durante Reazione a Catena? Da non credere, scopriamo cosa è successo a Marco Liorni.

Reazione a Catena è sicuramente uno dei programmi più seguiti dal pubblico a casa. Ma avete visto cosa è successo nella puntata del 4 agosto? Da non credere, la reazione di Marco Liorni è stata epica. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Ieri sera è andata in onda un’altra puntata di Reazione a Catena, il pubblico si è divertito a cercare di risolvere il difficilissimo enigma. Il gioco è condotto dal bravissimo Marco Liorni, che riesce sempre ad intrattenere i telespettatori.

Per ora i campioni in carica, sono i Pinza e Fichi, che nella puntata di ieri hanno dovuto sfidare i Ricci e Poveri. Durante la finale, i due gruppi hanno totalizzato 10 punti a testa, per questo motivo è stato necessario fare lo spareggio.

Ma attenzione, proprio durante questo momento è accaduto l’impensabile. Siete curiosi di scoprire cosa è successo? Vediamolo insieme.

Marco Liorni stupisce tutti a Reazione a Catena

Come dicevamo nella puntata andata in onda ieri sera, di Reazione a catena, si sono sfidati i Pinza e Fichi contro i Ricci e Poveri. Le sue squadre sono riuscite ad arrivare allo spareggio finale, proprio in questo momento di tensione è accaduto qualcosa di incredibile.

Infatti, incredibilmente i Ricci e Poveri sono riusciti a rubare il titolo dei campioni ai Pinza e Fichi. Ma a lasciare tutti senza parole è stata proprio la tempistica con cui hanno vinto.

Infatti, sono riusciti ad indovinare la risposta corretta in 1 solo secondo. Marco Liorni non poteva credere ai suoi occhi, infatti ha esclamato “Incredibile! Hanno impiegato solo un secondo! Sono di nuovo loro i campioni”

Ovviamente, anche il pubblico da casa è letteralmente impazzito, nessuno poteva credere a quanto appena successo. Tutto lo studio si è alzato in piedi per applaudire ai nuovi vincitori. Ora i Ricci e Poveri sono i campioni in gara, vedremo se riusciranno a mantenere il titolo anche nelle prossime puntate.

Voi cosa ne pensate?