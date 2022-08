Dopo settimane di silenzio, arriva l’annuncio shock da parte di Alex Belli. Ecco che cos’ha deciso l’attore e modello

Alex Belli è un modello e attore italiano, famoso per la sua interpretazione di Jacopo Castellina nella soap opera italiana “Centovetrine”. Ha raggiunto una grandissima notorietà quando nel 2019, in compagnia della sua attuale fidanzata Delia Duran, ha partecipato a Temptation Island Vip 2019.

Tra gossip, serie tv e spettacoli, Alex Belli ha conquistato il cuore di moltissimi telespettatori italiani, diventando ben presto uno dei personaggi più in vista in assoluto. Tuttavia, dopo settimane di silenzio arriva l’annuncio shock da parte di Alex Belli. Ecco che cos’ha deciso l’attore e modello.

Ecco l’annuncio shock di Alex Belli

Dopo alcune settimane di silenzio è arrivato l’annuncio shock da parte di Alex Belli: l’attore dice addio alla tv. L’annuncio è stato dato dallo stesso Belli che, pubblicando un tweet, ha parlato del proprio futuro con un utente della famosa piattaforma social.

Il fotografo, attore e modello nato a Parma ha sempre stupito tutti, ma questa volta sembra aver lasciato i propri fan senza parole. Sono tantissime, infatti, le reazioni in riferimento all’annuncio dell’attore. Se qualcuno ci ha riso su, altri gli hanno chiesto di ripensarci e di non dire addio alla tv.

Ad oggi, infatti, in programma non vi è nulla che vede protagonista il giovane Belli. Ne Rai e Mediaset, infatti, sembrano aver dato un’ulteriore possibilità al famoso attore. Chi diceva di una sua presunta partecipazione al Grande Fratello Vip 7, infatti, rimarrà deluso e probabilmente verrà smentito dai fatti.

Un’ulteriore voce parlava di una partecipazione data per cera di Alex Belli a Tale e Quale Show; tuttavia, non vi sono stati ancora annunci ufficiali e, a quanto pare, Alex non farà parte del cast. Dunque, in molti si stanno chiedendo se, quella di Alex Belli, sia una scelta forzata o fortemente voluta per staccare definitivamente la spina dal mondo della tv.

Su Twitter Belli ha detto: “Mi prenderò un anno sabbatico dalla tv generalista”. Una frase che, in realtà, lascia tutto aperto anche per ulteriori futuri progetti. C’è infatti chi parla di una possibile famiglia con la sua fidanzata, Delia Duran, e chi, invece, parla di un periodo di relativo riposo.