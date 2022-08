Sopravvivenza: scegli la porta giusta, non ti sbagliare!

Ecco per te un nuovo test di intelligenza che ti metterà in seria difficoltà. Scegli la porta giusta per la tua sopravvivenza, non sbagliare

I giochi di intelligenza sono estremamente importanti per “dare in pasto” al tuo cervello ciò che gli serve per tenersi in esercizio e continuare a pensare con lucidità. Proprio per questo, sul nostro sito abbiamo realizzato una sezione specifica dove pubblichiamo ogni giorno, giochi di intelligenza, test della personalità, quiz e rompicapi.

Anche oggi, infatti, vogliamo proporti un gioco molto bello che potrai fare comodamente seduto e che ti aiuterà ad allenare la tua mente. Si tratta di un test di intelligenza particolarmente impegnativo che dovrai risolvere con le tue sole forze. Ecco, dunque, che cosa devi fare: scegli la porta giusta per la tua sopravvivenza. Non sbagliare!

Ecco il test di intelligenza: scegli la porta giusta per la tua sopravvivenza

Molto spesso, anche semplici quiz e giochi di logica possono essere consigliati per tenere allenata la propria mente. Prove come queste, infatti, ci permettono di avere una “palestra” portatile per il nostro cervello, con la quale possiamo tenerci in allenamento e mantenere elastica la nostra capacità di pensare e giungere a conclusioni complesse.

Lo scopo del gioco di oggi, infatti, è proprio quella di valutare ed esercitare la capacità di problem solving di chi lo svolge. Il test di intelligenza che ti proponiamo oggi, infatti, ti servirà ad allenarti e valutarti in base ad alcuni criteri da chi ha realizzato la prova. Ecco, quindi, che cosa dovrai fare.

Per svolgere correttamente il test, infatti, non dovrai fare altro che guardare l’immagine che abbiamo pubblicato e rispondere alla domanda: “Quale porta sceglieresti?”. Scegli la porta giusta per la tua sopravvivenza tra quelle proposte, ma attenzione, non cadere nel tranello.

Nell’immagine, infatti, ci sono 4 porte diverse tra loro in cui si può intravedere cosa potrebbe succederci. Nella prima porta c’è un enorme ed affamato squalo all’interno di una vasca. Nella seconda porta, invece, si può intravedere una nube dal colore tipicamente radioattivo, mentre nella terza uno scenario alquanto raccapricciante, con una figura simile al personaggio Samara. Infine, nell’ultima porta, ad attenderci vi è un uomo armato di motosega.

Tutto quello che dovrai fare è scegliere la porta giusta per la tua sopravvivenza. Quale delle quattro apriresti? Arrivati a questo punto non possiamo fare altro che fornirvi la soluzione. La porta da aprire è la prima: quella con lo squalo. Perché? Semplice, aprendo la porta fuoriuscirebbe tutta l’acqua, permettendovi di attraversarla senza la presenza del pesce gigante.