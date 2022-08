Si avvicina la partenza della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore. Le novità su Umberto scioccano: ecco che cosa succederà

Al via la nuova stagione de Il Paradiso delle Signore. Lunedì 12 settembre, infatti, partirà la nuova edizione di una delle serie tv più amate dagli italiani. Ovviamente sono attese nuove e importanti novità per quanto riguarda i protagonisti della soap e gli intrecci narrativi proposti dal regista.

C’è infatti grandissima attesa da parte dei telespettatori che, negli ultimi anni, hanno apprezzato tantissimo la serie targata Rai, tanto da far aumentare vertiginosamente gli ascolti tv. Saranno moltissime le novità previste, soprattutto per quanto riguarda uno dei personaggi principali: Umberto. Ecco che cosa succederà.

Il Paradiso delle Signore: ecco le novità

Il 12 settembre ricomincia finalmente Il Paradiso delle Signore. Sono attesi, infatti, tutti i personaggi principali che hanno fatto la storia della serie e per cui ci saranno moltissime novità. Tra questi sicuramente Umberto Guarnieri, il banchiere che è stato in grado di addolcirsi per via del suo amore per Flora, interpretata da Lucrezia Massari.

Dunque, mentre si attende l’avvio della nuova stagione, i telespettatori fremono per conoscere informazioni in più su quelle che saranno le principali novità della soap opera italiana. Arrivano, infatti, le anticipazioni su alcuni personaggi fondamentali della serie, in particolare su Umberto e su quello che sarà il suo sviluppo narrativo.

A fornire interessanti informazioni ai telespettatori è stato lo stesso Farnesi, che interpreta il personaggio. “Alla fine della scorsa stagione – ha dichiarato l’attore – è cambiato svelando un lato più umano e le sue fragilità. Anche lui ha ceduto all’amore”.

Un cambiamento radicale che ha certamente segnato lo storytelling del personaggio e che fa intravedere grosse novità per il futuro. Al centro dei cambiamenti importanti vi sarà certamente il rapporto che Guarnieri ha con Flora e, in particolar modo, con Adelaide.

“Temo che la Contessa sarà molto incacchiata per questa situazione – ha dichiarato l’attore in un’intervista – Da questo punto di vista credo che ne vedremo delle belle”. L’attore ha promesso divertimento certo per quella che sarà la continua della serie, dicendo che non conosce nemmeno lui come potrà andare ad evolversi tutta la stagione. Insomma, tanta curiosità per quella che sarà certamente una stagione meravigliosa.