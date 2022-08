Elisabetta Gregoraci, il costumino rosso è un colpo al cuore: la conduttrice calabrese sfoggia una bellezza sublime, eccola.

Elisabetta Gregoraci continua a essere una delle regine di bellezza di quest’estate 2022. La showgirl e conduttrice calabrese, dopo il Grande Fratello Vip, si è rilanciata definitivamente e ora è pronta per tanti altri progetti televisivi; già da settembre la vedremo prendere parte a Nudi per la vita, programma d’intrattenimento per promuovere la prevenzione del tumore al seno e alla prostata, ma i suoi coinvolgimenti sul piccolo schermo non finiranno di certo qui.

Intanto, in questi caldi giorni estivi, è attivissima sui social e incanta tutti quanti col suo fascino mediterraneo e il suo corpo scolpito; col costumino rosso è davvero un colpo al cuore, stupenda.

Elisabetta Gregoraci, il costumino rosso è un colpo al cuore: la foto in barca incanta

In attesa di riprendere costantemente il lavoro coi progetti televisivi, la Gregoraci si gode il sole e il mare, mostrandosi più bella che mai; dopo lo scatto insieme all’ex Briatore (col figlio Nathan Falco e Leni Klum, avuta dall’imprenditore da una precedente relazione) questa volta la conduttrice si mostra da sola e sensualissima.

Come vediamo sul suo profilo Instagram infatti, Elisabetta si è concessa una gita in barca, sulla quale è salita con un costumino rosso che esalta il suo corpo scolpito; nello scatto, con tanto di occhiali da sole e cappello di paglia, si mostra sorridente mentre il bikini trattiene a stento il florido e prosperoso décollété.

In primo piano le lunghe gambe della conduttrice, che baciata dal sole incanta davvero tutti quanti; “Summer vibes 2022” scrive lei nella didascalia del post, che ottiene subito tantissimi like.

I commenti sono tutti intenti a enfatizzare la sua bellezza; in prima battuta arrivano i cuori della sorella, Marzia Gregoraci, poi troviamo una sfilza di complimenti per il suo immenso fascino. “Porti bellezza dove prima non c’era, mamma mia quanto sei bella❤️☀️” commenta una fan page, e sicuramente nessuno ha un’idea contraria.