Don Matteo 14: Nino Frassica rivela tutto

Nino Frassica si lascia andare a qualche rivelazione di troppo riguardo la quattordicesima stagione di Don Matteo!

Nonostante lo scetticismo iniziale – dovuto all’abbandono definitivo di Terence Hill e al debutto di Raoul Bova nei panni di Don Massimo – la tredicesima stagione di Don Matteo ha rappresentato un vero successo per il canale della rete pubblica. I telespettatori italiani hanno potuto vivere uno sconvolgimento della trama, particolarmente piatta e monotona negli ultimi anni. La figura di Don Massimo infatti è molto diversa rispetto a quella di Don Matteo e questo si è potuto assorbire si dal prime puntate: uno sempre fedele alla sua bicicletta e l’altro in giacchetto di pelle innamorato della sua moto.

Don Matteo 13, che ha visto la sua conclusione lo scorso 26 maggio, ha avuto un successo tale da spingere i produttori ad investire in una quattordicesima stagione. Raoul Bova è stato riconfermato e sembra che la trama ci permetterà di conoscere più profondamente il suo personaggio. Insieme a lui, anche lo stesso Nino Frassica – che nella serie interpreta Nino Cecchini – tornerà sul set della nota serie italiana.

A questo proposito, l’attore ha rilasciato recentemente un’intervista al settimanale Di Più Tv, occasione nella quale si è parlato proprio dell’imminente inizio delle riprese della quattordicesima stagione. Come sempre, il nostro amato Nino Cecchini ci consente di scoprire qualche news inedita sul dietro la quinte!

Nino Frassica su Don Matteo 14: la rivelazione shock

Chiariamo subito un punto che probabilmente potrebbe lasciare l’amaro in bocca a molti dei fan della serie: Don Matteo 14 non andrà in onda prima del 2024. Dovremo aspettare ancora parecchio anche per l’inizio delle riprese, previste per la primavera del 2023. I motivi di tali tempistiche non sono noti. Probabilmente gli sceneggiatori hanno pensato di concedersi più tempo per la realizzazione della trama oppure le ragioni si nascondono semplicemente dietro gli impegni dei vari attori. Eppure, è stato proprio Nino Frassica a concederci qualche speranza in più…

“La divisa da carabiniere è nel mio armadio” – ha dichiarato Frassica al settimanale Di Più Tv – “le riprese dovrebbero iniziare in primavera, ma forse si anticipa” – ed ha poi concluso – “A dicembre sarò anche al cinema con il film Improvvisamente Natale”. Inoltre, l’attore parteciperà anche alla nota trasmissione de’ Il Collegio, in onda prossimamente su Rai Due. Possiamo quindi accontentarci con questi due prodotti alternativi, ma per rivedere Nino Cecchini dovremo attendere ancora diverso tempo.