Noto attore e cantante in ospedale: le sue condizioni

In un’estate bollente dove nascono nuovi amori, coppie si separano e l’attenzione del gossip è puntata sui vip in vacanza, pare non arrivino purtroppo solo buone notizie.

Un noto attore e cantante è infatti finito in ospedale, e non sta passando per nulla un buon periodo; ad aggiornare sulle sue condizioni è direttamente lui stesso tramite i social, ecco la situazione.

Mentre tanti altri colleghi si godono le vacanze, pare che Attilio Fontana non stia passando un buon momento e sia invece costretto a soggiornare dolorante in ospedale; ad aggiornare i fan sulle sue condizioni è lui stesso, tramite un post sul suo profilo Instagram (come riporta anche il sito Gossip e TV).

Come si vede in un recente post infatti, l’attore ha pubblicato una foto che lo ritrae in un letto di ospedale, indossando le classiche protezioni che si mettono per entrare in sala operatoria.

A quanto pare, l’attore e cantante ha dovuto subire un’operazione; la situazione ha subito messo in allarme i fan e tutto il mondo dello spettacolo. “Ogni giorno la vita che passa è una linea che scorre, un disegno a metà..ma ho un motore che deve cantare e qui più di sale più forte di va” si legge nella didascalia della foto.

Poche ore dopo, lo stesso fontana ha postato un’altra foto, dove aggiorna sulle sue condizioni. “Tutto bene, grazie a tutti per il pensiero. Mi dispiace se vi ho fatto preoccupare. Grato alla vita e a tutti gli abbracci che mi avete mandato” ha scritto all’inizio della didascalia, continuando poi a spiegare come volesse solamente condividere un momento della sua vita con tanto di riflessione, ma di essere rimasto sorpreso dell’ondata di affetto che lo ha travolto.

Il peggio sembra dunque essere passato per Fontana, a cui va il nostro grande in bocca al lupo per le sue condizioni; la speranza di tutti è di vederlo prestissimo di nuovo in perfetta forma.