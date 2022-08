Michelle Hunziker e Giovanni: le foto tanto attese eccole

Arrivano le foto tanto attese della fresca coppia al centro del gossip. Ecco gli scatti che mostrano Michelle Hunziker e Giovanni

L’estate è arrivata per tutti e in molti hanno approfittato della bella stagione per prendersi una vacanza e concedersi una meritata pausa dal lavoro e dallo stress. È lo stesso anche per personaggi in vista e particolarmente famosi che attraggono le curiosità dei fan.

Dopo essere stati particolarmente in vista nelle ultime settimane, i protagonisti del gossip sono stati pizzicati in spiaggia mentre si godono di un po’ di relax e svago. Stiamo parlando della coppia dell’estate: Michelle Hunziker e Giovanni. I due sono stati fotografati mentre si coccolano e si scambiano effusioni romantiche. Ecco gli scatti.

Michelle Hunziker e Giovanni, ecco gli scatti delle coccole

Fare le vacanze e riposarsi, soprattutto in questo periodo particolarmente difficile, è importante per ricaricare le batterie e passare del tempo con le persone care. Lo sanno bene Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, fotografati mentre son in Sardegna a scambiarsi coccole e godersi la meraviglia della natura.

Dopo aver passato alcuni giorni in Costa Smeralda, la presentatrice italo svizzera ha deciso di passare alcuni giorni di riposo in Sardegna, in compagnia del suo nuovo compagno Giovanni. I fotografi li hanno “pizzicati” mentre sono su una barca in mare aperto e si scambiano coccole.

È stato infatti il settimanale Vero a pubblicare gli scatti rubati che immortalano la coppia scambiarsi delle tenere effusioni. I due, infatti, sembrano essere perfettamente a loro agio e tra la presentatrice, conduttrice e showgirl svizzera, e il chirurgo italiano c’è un’intesa coinvolgente. Sono, infatti, moltissimi ad essere colpiti positivamente dagli scatti e felicissimi per come sta andando tra i due.

La coppia, infatti, si frequenta solo da pochi mesi e hanno deciso di approfittare di questa calda estate per allungare le vacanze al mare e godere di posti meravigliosi che offre il nostro Paese. Dopo la vacanza in Costa Smeralda, infatti, la Hunziker ne ha approfittato per passare qualche giornata tranquilla insieme al suo nuovo fidanzato in un posto meraviglioso.

Michelle ha infatti deciso di raggiungere il suo nuovo compagno in Sardegna e prendere il largo per passare un po’ di tempo insieme. La bella presentatrice sfoggia un bikini non indifferente e l’affascinante chirurgo l’abbraccia e le dona effusioni. Insomma una vera coppia a cui auguriamo tutto il bene possibile.