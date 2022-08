Maria De Filippi, svelato il segreto del suo fisico perfetto: la conduttrice è tra le più amate dal pubblico ed è davvero in forma smagliante.

Maria De Filippi è la regina indiscussa di Canale 5 degli ultimi vent’anni; coi suoi programmi ha rivoluzionato il modo di fare tv ed ha raggiunto incredibili traguardi uno dopo l’altro.

In attesa del suo ritorno a settembre, intanto con programmi storici come Amici e Uomini e Donne, in molti si chiedono come faccia ad avere un corpo scolpito a sessant’anni raggiunti; ecco il suo segreto.

Maria De Filippi, svelato il segreto del suo fisico perfetto: eccolo

L’occhio attento del gossip, così come tante altre vip, ha più volte colto anche Maria De Filippi in bikini, offrendo ai fan la possibilità di vedere la conduttrice in una veste inedita e, di conseguenza, anche il suo corpo scolpito.

Ma come fa la De Filippi ad avere un fisico così tonico arrivata sessant’anni? Il suo segreto è piuttosto semplice: allenamento e alimentazione sana. La conduttrice non potrebbe stare senza fare sport, che fa parte integrante della sua vita.

“Mi crea una vera e propria dipendenza” aveva confessato in una precedente intervista a Gazzetta circa il Crossfit, sport agonistico di fitness che permette l’allenamento di diversi muscoli e la concentrazione sui vari punti fondamentali del fitness.

“Mi aiuta anche a superare l’ansia e lavorare è diventato più facile” ha poi aggiunto la De Filippi, sottolineando anche un’altra tematica importante; lo sport fa bene sì al corpo, ma anche allo spirito e alla mente.

Oltre al Crossifit, la conduttrice è appassionata di equitazione e tennis, anche se ultimamente pare aver ridotto queste attività; nell’ultimo periodo, anche seguendo la moda, ha iniziato a giocare a padel, che sembra piacerle parecchio.

Molta attenzione anche per quanto riguarda l’alimentazione: carboidrati (specie pasta e pane) assunti con moderazione, mentre alla carne rossa preferisce quella bianca oppure il pesce. Tra corretta alimentazione e sport, i risultati si vedono davvero tutti.