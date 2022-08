Gf: ricordate Mauro Marin? Eccolo oggi dopo il successo

Impossibile dimenticarsi di Mauro Marin, è stato uno dei concorrenti del Gf che più ha fatto divertire il pubblico a casa. Ma oggi che fine ha fatto? Da non credere, purtroppo ha dovuto fare i conti con i suoi demoni interiori. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Era il 2010, quando Mauro Marin è entrato all’interno della casa più spiata d’Italia. Il pubblico si è subito innamorato della sua simpatia, tanto da fargli vincere quell’edizione. Purtroppo però, dopo il successo è caduto nel baratro più totale, infatti è stato ricoverato in un ospedale psichiatrico.

L’ex gieffino si è goduto per poco il successo della vittoria, infatti dopo un paio di anni è caduto in grave depressione. All’epoca riuscì ad essere selezionato tra moltissimi ragazzi per partecipare al Grande Fratello, poi la vittoria. Ma come capita a molti, non è stato capace di gestire la fama e il successo, fino ad ammalarsi.

Mauro si fece riconoscere sin da subito per via del suo carattere esuberante, nel corso del Gf non sono mancate le liti e gli scontri, ma alla fine è riuscito a vincere. Il pubblico aveva visto in lui qualcosa di particolare, purtroppo però, per Mauro le cose non sono andate nel verso giusto.

Andiamo a scoprire nel dettaglio cosa gli è successo dopo il Grande Fratello.

Mauro Marin: dopo il Gf è finito in un ospedale psichiatrico

Mauro Marin ha raggiunto il successo nel 2010, grazie alla partecipazione al Grande Fratello, in cui ha anche vinto. L’ex gieffino si era appena laureato in Marketing e Gestione delle Imprese, e il pubblico notò sin da subito il suo carattere esuberante.

Dentro la casa si è fatto riconoscere per i suoi scontri piuttosto particolari, proprio questi potevano essere il segnale che qualcosa dentro di lui non andava. Tutti, dopo la sua vittoria si aspettavano che Mauro entrasse all’interno del mondo dello spettacolo e avesse una lunga carriera.

Purtroppo però, così non è stato, anzi è completamente sparito dalla circolazione. Il motivo? Ha dovuto fare i conti con i suoi demoni interiori.

Proprio lui ha rivelato di essere stato ricoverato in un ospedale psichiatrico, durante un intervista con Barbara D’Urso. Mauro ha confessato di soffrire di disturbo bipolare, una malattia psichiatrica da non prendere mai sottogamba.