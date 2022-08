Quale numero manca? Impossibile risolvere, prova!

Rompicapo logico: sei in grado di risolvere questo difficilissimo enigma? Impossibile, quasi nessuno riesce a capire quale numero manca. Prova anche tu.

Nell’ultimo periodo sempre più persone si divertono a risolvere i vari quiz presenti sul web. Questi, oltre ad essere un ottimo modo per passare il tempo, sono anche molto utili per allenare la mente. Oggi vi proponiamo un vero e proprio rompicapo, attenzione però, è difficilissimo.

Come potete notare dall’immagine è presente una macchina posizionata in uno dei parcheggi. Mentre gli altri hanno tutti un numero, quello in cui si trova l’auto è nascosto. Tu sei in grado di capire di quale si tratta?

Come vi avevamo preannunciato non è affatto semplice trovare la soluzione corretta.

Ma non preoccupatevi, se proprio non ci riuscite qui sotto vi sveliamo la risposta giusta. Ora prendetevi tutto il tempo necessario per concentrarvi. Avete capito di quale numero si tratta?

Andiamo a scoprire se hai indovinato oppure no.

Rompicapo logico: riesci a risolverlo? Impossibile

Se sei arrivato a questo punto o hai trovato la soluzione corretta, oppure non hai idea di quale numero si nasconda sotto la macchina. Come vi avevamo detto, non è affatto semplice risolvere questo enigma.

Quando dobbiamo risolvere le situazioni che la vita ci mette davanti siamo abituati ad usare il pensiero euristico, si tratta di una sorta di scorciatoia mentale per trovare la soluzione più facile e probabile.

Ma quando dobbiamo risolvere un indovinello come questo è necessario utilizzare la logica. Sicuramente, avrete provato ad utilizzare qualche scorciatoia per risolvere questo enigma, ma per trovare la soluzione è necessario trovare a regola della sequenza numerica. Solo in questo modo indovinerete il numero del parcheggio.

Se avete pensate che dietro la soluzione si nasconda una precisa sequenza numerica, avete indovinato. Infatti se provate a ribaltare il disegno e vedrete chiaramente la sequenza corretta: 86..87…88..89..90..91

Alla fine questo difficilissimo rompicapo si è rivelato più semplice di quanto potessimo immaginare. Quindi la soluzione finale è: 87

Se avete trovato la risposta giusta vi facciamo i nostri più grandi complimenti, in caso contrario non abbattetevi, vi servirà solo ancora un po’ di allenamento. Voi cosa ne pensate?